打侯王威中不但臭臉還惱怒 臉書嗆網友文盲

2018年07月05日 14:44 中時電子報 張達智

康仁俊崩潰笑王威中。(影片自38:27開始)

民進黨籍台北市議員王威中狂打文大宿舍案，被封為「打侯（友宜）悍將」，他不但打侯不遺餘力，就連和網友對嗆也沒在嘴軟。有網友在臉書質疑王威中違規違法分不清、亂帶風向，王威中竟嗆「你是文盲嗎？」網友諷刺回應「DPP三個關鍵詞彙，1靠北三小2你是文盲3不爽別投票啊！」

王威中昨日上《年代向錢看》節目，坦承自己狂打文大宿舍案遭到學生反彈，同場名嘴康仁俊、「宅神」朱學恒及同為民進黨的議員王孝維你一言我一語都在笑他，也讓王威中整場臉色超臭。

而王威中除了在節目臭臉，還在臉書與網友互嗆。有網友在王威中臉書留言：「違規違法傻傻分不清楚 議員呀別亂帶風向了 直接租給文大學生就合法、文大轉租給學生就違規？請一元解釋一下 公安意外？那每年消防通過是假的？北市要不要抓去關三天！民進黨跟說依法行政 真的笑掉大牙了」

王威中竟回：「你是文盲嗎？看不懂內文，還是看不懂法規？還是你是電腦預設只會用哈哈哈當發語詞的假帳號？」

網友看到王威中的留言，更紛紛回應「威中加油 多騙騙文盲 台灣只要文盲越多 就越會支持你」、「大人說對就是對，怎麼能反駁呢？民進黨作主嘛，真他x的好民主」、「哇…王大一元好大的官威啊……人民好怕怕喔」、「總結DPP三個關鍵詞彙，1靠北三小2你是文盲3不爽別投票啊！」。

(中時電子報)