日本為何少違停？留日博士揭密：「路邊停車格」是關鍵

日本為何少違停？留日博士揭密：「路邊停車格」是關鍵。圖為汽車違停遭拖吊。（黃仲裕攝）

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中時電子報
台灣與日本交通之比較--何必博士來開講--路邊停車格就是台灣交通的亂源。（影/何必日語YouTube）

台灣路上汽機車多，也到處可見違規停車，尤其是學校、捷運站及商圈周邊的違停情況更是嚴重。對此有網友好奇，為何反觀日本就可以比較少見違停？在批踢踢上發問「去了幾趟日本發現，日本路上幾乎沒有違停，為什麼日本做的到台灣做不到？」引起種網友討論。

原PO在批踢踢發文，表示去過幾趟日本，發現不論是大都市東京大阪還是小城市熊本沖繩，路上幾乎沒有違停，反觀台灣則是隨便一條路都看得到違停，更過份的甚至把馬路當自家停車場一樣，停了大半天。原PO困惑，「為什麼日本做的到？台灣做不到？」

關於這個疑惑點，其他網友紛紛跳出來解答，包括「違規罰金高得嚇死你」、「違停一次罰2萬日幣，記2點，滿6點吊銷一個月，還能連續開罰，還能連續開罰，誰敢停啊」、「日本有專門監視違停的人員，日文是駐車監視員」、不過也有人說「日本還是有違停，只是你去觀光沒看到」。

另外有網友力推旅居日本6年、留日文學博士何必拍攝的解說影片當答案，他表示台灣交通會亂，「路邊停車格就是亂源」！因為日本人認為路是給人走的，要以人為優先考量，車要停停車場，所以日本路邊幾乎沒有路邊停車格，而且日本到處是停車場，日本人何必違規停車？而他的論點，也獲得許多網友認同。

(中時電子報)

日本人認為路是給人走的，要以人為優先考量，車要停停車場，所以日本路邊幾乎沒有路邊停車格。（圖/翻攝自何必日語YouTube）

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