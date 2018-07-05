再當新北美食直播主 蘇貞昌：處處發展締造新新北

2018年07月05日 15:10 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日到石碇參加老人聯誼會。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日中午也到深坑大樹下餐廳直播介紹在地美食。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日中午也到深坑大樹下餐廳直播介紹在地美食。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日到石碇參加老人聯誼會，前立委賴勁麟，新北市議員廖筱清、陳永福、石碇老人會理事長楊萬益及多位里長與在地居民也一同參與，作伙相挺。蘇貞昌說，銀髮族要照顧，偏鄉也不能忽略，偏鄉必須有發展，青年才能返鄉，也才能讓新北市成為一千萬人的舞台。

蘇貞昌中午也到深坑大樹下餐廳直播介紹在地美食，蘇貞昌說，深坑有歷史、有文化，在紅磚樓下品嚐在地特有焦香味臭豆腐，是一大享受；對於深坑未來的規劃，他提到，將來要讓交通方便，並且提升地方建設，更不能忽略照顧銀髮族，蘇貞昌表示，蘇貞昌2.0就是要締造新北2.0，讓新北處處發展起來，大家一起讓「新新北」更好。

議員陳永福也說，蘇貞昌任職縣長時期，不分藍綠只問能力，他對蘇貞昌百分百有信心，也呼籲鄉親們多多支持。

蘇貞昌致詞時談到，他在台北縣長任內每個月發給里長5萬元，讓里長好做事，但在新北市升格後，整體預算增加，5萬塊卻沒有增加，甚至所有的事情都要跟市政府報告，未來他要提升效率，讓地方建設不再延宕。

蘇貞昌還提到，未來他要向中央爭取資源，照顧銀髮族、發展偏鄉，更要讓周邊城市都來新北市，讓新北市成為一千萬人的舞台，蘇貞昌更向石碇老人會楊萬益理事長說，「今天我講的你要記下來，我一定會做，但有一件事要你們幫忙，就是讓我當選！」現場市民朋友紛紛表達支持，掌聲不斷。

座談會後，蘇貞昌也至深坑老街上的大樹下餐廳品嘗深坑有名的深坑四寶及豆腐三吃。並且繼昨天直播推薦金山小林牛肉麵後，蘇貞昌再次當起「美食直播主」，在鏡頭前大啖三種不同料理方式的豆腐，他說，自己跑遍新北29區，對於新北美食很了解，將來他要讓新北處處都發展，也會多多直播，將新北美食介紹給大家。

(中時 )