龍德家商競技啦啦隊成軍4年　勇奪全國團體冠軍

2018年07月05日 15:06 中時 陳慶居

龍德家商啦啦隊勇奪全國團體冠軍，載譽返校接受祝賀及表揚。（陳慶居攝）

苗栗縣苑裡龍德家商競技啦啦隊才成軍4年，月初在世新大學舉辦的「2018菁英盃全國啦啦隊錦標賽」中，從數十支實力堅強的隊伍中脫穎而出，勇奪高中混合團體組冠軍及4人混合技巧組亞軍，全校師生雀躍不已。

競技啦啦隊教練陳碩宏表示，隊伍才成軍4年就陸續在全國性比賽中，與其他名校同台競爭並獲得佳績，誠屬不易，要感謝學校董事會和所長支持，還有隊員努力不懈的精神，也印象成功並非偶然，必須努力且永不放棄，才能嘗到甜美的勝利果實。

這支競技啦啦隊成立雖然只有4年，卻參與了多項大小戰役，甚至獲選亞洲盃競技啦啦隊錦標賽國手，贏得了冠軍的最高榮耀，逐漸打開知名度後，也多次獲苗栗及台中地區的機關團體邀請表演，演出精湛深獲好評。

龍德家商競技啦啦隊隊長黃敏茹表示，隊員平常都是運用下午的公假時間練習，時間非常有限，放學後又有很多同學要去打工，還必須兼顧自己的課業，實在是蠻辛苦的，但得到總冠軍之後，覺得所有的辛苦都值得。

龍德家商表示，啦啦隊努力有成屢在各項大型競技場上獲得佳績，校方更未忽略隊員的功能，也在升學上提供最大的輔導，今年度隊上三年級畢業生也透過啦啦隊運動績優考取國立屏東大學，領取高額獎學金及相關福利措施。

(中時 )