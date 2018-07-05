剛與元配離婚 小唐納川普帶新歡赴白宮「同框」放閃

小唐納川普（圖左）在與名模元配離婚後不久，帶著新歡金伯利（圖右）出席白宮活動。（圖/Donald Trump Jr.Instagram）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國總統川普（Donald Trump）長子、小唐納川普（Donald Trump Jr.）在與名模元配凡妮莎（Vanessa Trump）結束12年的婚姻後，於美國獨立日（Independence Day）當天正式帶著傳聞中的新歡、福斯新聞網（Fox News）當家女主播金佰利·蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）出席白宮（White House）活動，正式公開兩人的戀情。首度同框的兩人在Instagram上大方放閃，讓外界對豐富的川普家族情感世界，再次嘆為觀止。

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小唐納與元配的離婚風波，一度成為紐約和美國媒體的焦點，育有5名子女且結縭10多年的兩人，卻以如此草率和倉促的方式分手，都讓外界好奇，究竟是性格不合或有外遇。而當離婚手續正在處理時，相關友人爆料，金佰利與小唐納是在電視節目「The Five」上，因擔任共同主持人而結識。兩人相處愉快，男生曾表示，自己喜愛有金佰利的陪伴；不久前更被目擊，兩人結伴出席新任駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）的宴會，才發現，兩人其實已經交往了好幾個星期。

小唐納川普帶著新女友金伯利，進入白宮辦公室和父親川普（圖左）見面。（圖/Donald Trump Jr Instagram）

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。大學則跟隨父親的腳步、畢業於名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）經濟學系。

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

現年49歲的金佰利，出身加州舊金山，大學申請進入加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）、後進入舊金山分校法學院攻讀法學博士（J.D）。畢業後曾擔任律師，後前往洛杉磯擔任副地區檢察官4年，2006年加入福斯新聞網，成為該電視台重點主播之一。曾傳出是川普白宮發言人的人選。她有兩段婚姻，第一段和前舊金山市長葛文·紐森（Gavin Newsom）、第二段則是富商艾瑞克（Eric Villency），兩人育有一個兒子羅南（Ronan Anthony）。

Monday ❤️🧡💜 @Thefivefnc @foxnews

Kimberly Guilfoyle（@kimberlyguilfoyle）分享的貼文 於 張貼

而且從照片可發現，處於熱戀的兩人不只出席活動，還進入辦公室和其父親川普見面，從川普的動作可看出，對於大兒子的新女友相當認同。似乎也間接證實，為何小唐納的社群帳號上鮮少有前妻的照片或合影，卻反而這麼快就公布和新女友「同框」合照，兩人之間彷彿存有許多不能公開的祕密。

(中時電子報)

文章來源：It's getting serious! Don Jr. takes girlfriend Kimberly Guilfoyle for first official White House event on the Fourth of July - and she even gets a handshake with the president

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