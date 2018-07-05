花蓮縣文化局5日舉行美術獎頒獎典禮

2018年07月05日 15:18 中時 范振和

花蓮縣文化局長陳淑美頒獎表揚西方媒材花蓮獎得主蔡維傑（右）。（范振和攝）

花蓮縣文化局長陳淑美（前排左六）與花蓮美術獎得主與貴賓合影留念。（范振和攝）

「2018花蓮美術獎」5日頒獎典禮中，文化局長陳淑美指出，此次參賽除本國籍外，首度開放新住民參加，也將原本「洄瀾美展」更名為「花蓮美術獎」，期盼從地方出發及於全國。

此次四大類花蓮獎（首獎）得主分別是，東方媒材類陳鈺守〈豐收曲〉、西方媒材類蔡維傑〈鯉山雨後〉、立體造型類邱裕欽〈夏日清風〉、影像類張志達〈X檔案揭秘，死了都要愛！〉。

陳淑美表示，「花蓮美術獎」首度開放新住民（持有本國居留證者）參加，年齡也未設限，每類首獎改為「花蓮獎」，並增設不分類「新人獎」，鼓勵設籍或居住花蓮的創作者參與。第一階段參賽作品高達560件，經專業委員評審出東方媒材28件、西方媒材33件、立體造型12件、影像27件，共計100件得獎作品參展，第二階段複審出花蓮獎4名、優選及新人獎9名，餘為佳作。

陳淑美說，由於今年2月6日花蓮發生大地震後，有些作者對花蓮的關懷、救難的艱辛，體現於作品中，經由作品傳達撫慰人心、安定力量的精神，令人感佩。得獎作品即日起至29日於文化局美術館展出，另安排優選以上作品13件，至南區玉里鎮璞石藝術館巡展。

東華大學藝術與設計學系學生蔡維傑表示，〈鯉山雨後〉總結了他對花蓮土地的感受，是滿城煙雨，是沈澱的美，也是隱隱流淌光線的地方。

(中時 )