花蓮縣文化局5日舉行美術獎頒獎典禮

花蓮縣文化局長陳淑美頒獎表揚東方媒材花蓮獎得主陳鈺守（右）。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
花蓮縣文化局長陳淑美頒獎表揚西方媒材花蓮獎得主蔡維傑（右）。（范振和攝）
花蓮縣文化局長陳淑美（前排左六）與花蓮美術獎得主與貴賓合影留念。（范振和攝）

「2018花蓮美術獎」5日頒獎典禮中，文化局長陳淑美指出，此次參賽除本國籍外，首度開放新住民參加，也將原本「洄瀾美展」更名為「花蓮美術獎」，期盼從地方出發及於全國。

此次四大類花蓮獎（首獎）得主分別是，東方媒材類陳鈺守〈豐收曲〉、西方媒材類蔡維傑〈鯉山雨後〉、立體造型類邱裕欽〈夏日清風〉、影像類張志達〈X檔案揭秘，死了都要愛！〉。

陳淑美表示，「花蓮美術獎」首度開放新住民（持有本國居留證者）參加，年齡也未設限，每類首獎改為「花蓮獎」，並增設不分類「新人獎」，鼓勵設籍或居住花蓮的創作者參與。第一階段參賽作品高達560件，經專業委員評審出東方媒材28件、西方媒材33件、立體造型12件、影像27件，共計100件得獎作品參展，第二階段複審出花蓮獎4名、優選及新人獎9名，餘為佳作。

陳淑美說，由於今年2月6日花蓮發生大地震後，有些作者對花蓮的關懷、救難的艱辛，體現於作品中，經由作品傳達撫慰人心、安定力量的精神，令人感佩。得獎作品即日起至29日於文化局美術館展出，另安排優選以上作品13件，至南區玉里鎮璞石藝術館巡展。

東華大學藝術與設計學系學生蔡維傑表示，〈鯉山雨後〉總結了他對花蓮土地的感受，是滿城煙雨，是沈澱的美，也是隱隱流淌光線的地方。

(中時 )

微風南京開首家好丘百貨店 獨賣… 邊洗澡邊尿尿很「胎哥」？ 他點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。