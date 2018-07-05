侯友宜要打不攻擊對手的選舉　黃暐瀚：能贏嗎？

2018年07月05日 16:00 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨新北市長候選人侯友宜今日接受資深媒體人黃暐瀚的專訪，在訪談中侯友宜向聽眾表示他要打一場不攻擊對手的選舉，只要行得直，做的正，他就一定能贏！對此，黃暐瀚表示這樣的選戰打法輸贏未知，但卻看到與過去不同的政治場域。

黃暐瀚於臉書PO文表示，今日他代班廣播節目「POP大國民」，並專訪侯友宜，在訪談中詢問侯對文化大學大群館的看法和未來四年的市政規劃。

侯友宜表示過去身為警察，遇到事情就是要快速處理解決，因此大群館事件早就想回應了，但幕僚覺得一來民調沒傷，二來冷飯熱炒沒必要親上火線，才會讓這議題延燒快要一個月，沒完沒了。侯強調，「選舉的輸贏固然重要，但人格與榮譽，卻更重要」！所以在大群館事件爆發的前20天，還願意容忍，還願意當民進黨是個朋友，但沒想到民進黨「後來越講越誇張，說他違法，說他特權，那他就得跳出來，為自己的榮譽辯護」。

而在被問到要打如何打這場選戰時，侯友宜表示「邪不勝正，只要做得正，就一定能贏」。侯友宜更公開稱讚民進黨新北市長候選人蘇貞昌的兩大優點是「行政經歷超豐富」、「口才又特別好」，這是他所比不上的。

黃暐瀚於文末表示侯友宜公開稱讚對手，不攻擊對手的選舉，真的能贏嗎？但侯說「拉低別人，不能墊高自己」的話讓他印象深刻，也讓他看到了與過去不同的政治場域。

(中時電子報)