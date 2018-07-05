《時來運轉》運彩報報 - 世足賽8強簡評

2018年07月05日 15:24 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018世界盃8強已經全部出爐，俄羅斯憑藉地主優勢和防反戰術，在PK戰氣走西班牙，成為8強中最大冷門。8強的對戰組合至此也全數確定，以下為讀者簡評各組對戰的大勢。

烏拉圭 vs. 法國

這是唯一由兩支前冠軍對決的組合，法國攻防快速、戰術多變，有搶點型前鋒格里茲曼、具空中優勢的吉魯、速度和爆發力驚人的姆巴佩，加上中場由普格巴和坎特一攻一守，以強攻彌補防守的弱點。烏拉圭相對擅守，前鋒線上靠蘇亞雷斯和卡瓦尼兩大前鋒的配合就有能力撕破對手防線，但卡瓦尼在對葡萄牙之戰受傷，如未能及時復出，前景堪憂。

巴西 vs. 比利時

內馬被守死，不再只有孔蒂尼奧跳出來，16強對墨西哥，威廉終於展現球星風采，盤帶、突破和傳球都有高水準演出，幫助內馬首開紀錄突破僵局，但巴西需要擔心的是中場指揮塔卡塞米羅累積兩張黃牌停賽。比利時對日本落後兩球仍處變不驚，主帥馬丁尼茲65分鐘的「神調度」一舉湊巧，兩名替補上陣的費萊尼和查德利分別攻進扳平和絕殺球，證明比利時在局勢危急時仍有B計劃，絕對是各路勁旅的心腹大患。

英格蘭 vs. 瑞典

瑞典陣容穩定，防守默契十足，總能讓對手的進攻無處著力，防反戰術雖然不好看但把握住機會就能一舉殲敵，後衛防空能力佳，定位球也能給予英格蘭致命一擊。英格蘭擅打順風球，如果取得領先就簡單許多。肯恩是主要攻擊點會被對手嚴加看管，得靠史特林的突破、林加德和阿許利揚的遠射來破解鐵桶陣，久攻不下容易急躁，空防也是弱點，幸好終於破除PK戰魔咒，被對手逼進延長賽也非全無勝算。

俄羅斯 vs. 克羅埃西亞

俄羅斯堅壁清野，西班牙已嘗到苦果，但光靠防守無法保證晉級，戈洛溫、久巴和切里謝夫等進攻球員，得拿出小組賽對沙烏地阿拉伯和埃及的高效率，才有機會與對手周旋。克羅埃西亞進攻犀利，中場大腦莫德里奇雖然還沒送出助攻，但由他掌控比賽節奏，仍是4連勝勇闖8強的關鍵，他的遠射能力也可以在俄羅斯收縮防守時發揮奇襲效果。克羅埃西亞防守同樣出色，俄羅斯不容易重演16強PK勝的戲碼。

(中時電子報)