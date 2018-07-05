假人事官約半夜「口」試 毀妙齡女航空夢

2018年07月05日 15:51 中時 張孝義

萬姓男子從求職網站得知一名女子想應徵航空公司地勤人員，竟冒充是長榮航空的人事考官，誘騙女子見面脅迫她為他口交。臺北地檢署偵查後，依強制性交罪將萬姓色狼提起公訴。

被害女子在求職網站登錄個人資料，並勾選有意應徵航空公司地勤人員。萬姓男子取得她的個人資料，2017年1月6日凌晨1時打電話給她，冒充是長榮航空的副理以及人事考官，佯稱長榮航空公司現有職缺，她很合適。

萬男隨即要求她以視訊方式與他對談，並要她拍攝身上穿的內衣褲的影像，她為了應徵工作只好依萬男指示拍攝影像給他觀看。

萬男見被害女子單純可欺，一面佯稱會錄職她，另一方面表示要馬上拿履歷表給她，約她在同日凌晨3時到臺北市中山區的全家便利商店與其見面；她依約前往，萬男又以無處暫時停車為由，要求她上車填寫履歷，再以怕警察臨檢開單為由，載著她在臺北亂繞。

萬男之後將車停在天祥路的停車格，要求她舔他的乳頭，她雖害怕拒絕，但因忌憚萬男的「考官」身分，勉為其難舔舐萬男的乳頭，萬更進一步要求她為他口交。她拒絕，萬男轉以兇惡的語氣恫嚇她「太沒誠意」、「一定會讓妳來上班」等語，由於萬男將車停在暗處她無法求助解圍，又怕惹惱萬男恐遭不測，只好屈從為萬男口交。

(中時 )