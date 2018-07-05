《時來運轉》運彩報報 - 美日職明星賽開打 日大美小

2018年07月05日 15:37 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

時序進入每年七月中旬，棒球迷最期待的明星週活動即將來臨，美日職棒一線球星分為兩隊熱鬧秀技，而彩迷最關心的是比賽該怎麼買？很簡單，若從近十年紀錄來看：MLB買小！NPB買大！

美國職棒全明星賽自1933年開始舉辦，其中1945年因二次世界大戰停賽，1961年因雨無法延續使兩聯盟打平，2002年再度因延長賽球員不足和局外，其餘賽事均和例行賽一樣分出勝負方休。從2008年起迄今的10場比賽，兩隊總得分超過9分的場次僅有1場，其中更有5場總得分在6以下，小分趨勢明顯！此外國聯明星隊在2010到2012三連勝外，其餘年份全遭美聯明星隊壓制，就不讓分玩法看也深具參考價值。

日職明星賽則自1951年起舉行，與美職稍有不同的是兩聯盟明星隊會進行2到3場對戰饗宴球迷。近十年中除2011到2013年是三連戰，其餘都是兩場。總分大小部份和美職截然不同，23場比賽中兩隊總得分8分以上場次達13場，而兩聯盟勝場則是央聯11勝洋聯9勝，另有3場和局。這個屬性和一般認知的「日職投手戰多比數小」及「跨聯盟賽洋聯表現較佳」迥異，彩迷投注前須特別留意。

推估上述情形的發生主因，與MLB近年用明星賽勝負來決定世界大賽主場有關。此外，明星賽多採投手車輪戰，前六局中3、4位超級先發投手各登板1局多，投球合力封鎖，對打者來說是很大的考驗；日本則在聯盟認為明星週活動應帶給球迷更精采體驗的想法下，營造打擊戰高得分的比賽內容。

今年日職明星賽將在7月13、14兩天進行，美職則在數天後的18日舉辦。本週末，中華職棒明星賽亦將登場！中職明星賽近十年則是2015年打出2:1的小分結果，其餘有兩場10分、一場11分、六場15分以上的超大分結果，三國明星賽該怎麼下注，相信聰明如你應該已經掌握到訣竅了！

(中時電子報)