《時來運轉》運彩報報 - 以小博大鎖定足球 串關瞄準籃球

2018年07月05日 15:43 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世足刺激又精彩，如今踢得如火如荼，運彩各投注站熱鬧非凡！本屆世足賽果常有爆冷的情況產生，如上屆冠軍德國輸給韓國和墨西哥、地主俄羅斯PK氣走西班牙和哥倫比亞敗給日本…等，這讓看好強隊出線的球迷傷心；而投注高賠的彩迷則以小贏大樂不可支，你知道容易翻盤是足球這項運動的特性嗎？

棒球如同足球一般是比較容易爆冷的運動，相信喜歡看運動賽事的朋友們一定多少都有所感受，根據觀察一場比賽若是要強弱翻盤，除了強者發揮不佳、弱方超水準演出之外，犯下難以挽救的致命失誤往往是比賽爆冷的主要因素，由於足球和棒球有著低比分的性質，若是球員犯下嚴重失誤(如足球不必要的禁區犯規、棒球外野手漏接…等)導致失分之後，比較沒有機會挽救敗勢。

籃球、網球以及羽球就不一樣了！這三項運動不是比分大就是回合數多，這就代表著選手的容錯率高，只要不在比賽決定勝負的關鍵時刻犯錯(如今年NBA總冠軍賽第一戰騎士球員史密斯(J.R. Smith)在第四節倒數階段記錯比分)，往往都還有空間以實力差距彌補失誤反超致勝。

掌握了以上各球種的特性之後，在運彩的投注方面就可以藉機發揮了！相對容易翻盤爆冷的足球和棒球適合選擇賠率高的選項，比較常會有意外的驚喜發生；籃球、網球和羽球則可以挑選多場強贏弱的賽事串關，如此一來不易翻盤賠率又甜。

(中時電子報)