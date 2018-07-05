台中》林佳龍評公投減電非減煤 盧秀燕批自我感覺良好

2018年07月05日 16:29 中時 陳淑娥 、 馮惠宜

國民黨台中市長參選人盧秀燕批林佳龍，對於台中空氣及整治，不斷自我感覺良好。（陳淑娥翻攝）

台中市長林佳龍5日上午前往后里豐興鋼鐵，強調台中市首創燃油鍋爐汰換補助政策，實施後獲得良好的成效，但話鋒一轉說「有人要公投減電不是減煤！」抨擊對手盧秀燕提案每年減電1%，「中電不北送」是假議題；盧則回應批林佳龍對空汙整治不斷自我感覺良好，呼籲「市長換人，空氣才會換新！」

林佳龍上午見證全新鋼筋工場完工運轉時，肯定豐興鋼鐵投資28億元改善製程，將重油加熱爐改燒天然氣等，也大大讚賞台中空氣品質，在環保署監測站，今年上半年已經進步，跟全國空氣品質差不多，甚至好一點，比苗栗、新竹更好，除了對台電中火減媒降載及改善設備外，另一個重要政策就是鍋爐的轉換。

林佳龍話鋒一轉表示，「有人說要公投減電，是要減電不是減煤！」直批盧秀燕立委提案是要每年減電1%，他說，台中電都不夠用了，無法「中電北送」，所謂「中電不北送」是假議題，應是「中電中用」，有多餘或季節性調配再南北支援，這是負責任的作法，否則若滯礙台中發展，是非常不負責任的政治民粹。

林佳龍說，3年多來台中空氣品質改善很大，努力不應被抹煞，改善空汙是全民運動，不要變成政治人物的選舉運動。

他強調，台積電、日月光及美光等大廠都來投資，在一年增加2萬人情況下，能源政策可以就能源結構改變，可以增加綠電，但不能連火力發電、天然氣都不行，若照該公投提案，天然氣也是火力發電，也必須要減低，不能用核電，也不能用煤，天然氣也禁止，這種公投對台灣有幫助嗎？他更疾呼產業界要發聲！

國民黨台中市長參選人盧秀燕回應指出，這段時間，林市長不斷自我感覺良好，他覺得台中空氣良好，在空汙整治很有效，很可惜他覺得空汙整治很好及台中空氣很好這兩項，跟市民的觀感落差太大，我們市民不禁要懷疑，到底是市民眼睛有業障或林市長眼睛有業障視而不見。

盧秀燕說，基本上，台中過去是好山好水好空氣，從去年開始，肺癌成為台中癌症第一名，究竟為何會增加？因為大家每分每秒都在呼吸，空氣若不再好好整治，每一個人包括他自己在內，都有致癌的可能性。

她強調，身為一位市長，對於空氣的惡化及汙染，應該要嚴肅誠實的面對、要好好的整治，若市長對空汙視而不見，甚至不願意加以好好處理，市民應該會非常失望。盧秀燕更說，「市長換人，空氣才會換新！」她會誠實面對台中市真的有空汙問題，不忍心讓市民每天在烏煙瘴氣中生活，若將空汙議題淡化掉，空汙就無法真正整治。

(中時 )