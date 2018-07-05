調查：南韓人對北韓好感度超中日

2018年07月05日 15:47 旺報 張國威

韓聯社報導，南韓智庫峨山政策研究院5日發布了一份題為《美朝領袖會談及南韓人對周邊國家看法》的報告。結果顯示，南韓人對北韓的好感度為4.71分（0-10分），超過中國和日本，創下2010年開始調查以來的最高紀錄。

6月18至20日期間，峨山政策研究院委託調研機構「Research & Research」針對全國1000名成年人進行電話調查。結果顯示，南韓人對美國好感度為5.97分，中國和日本分別為4.16分和3.55分，北韓為4.71分，首次反超中國。

南韓人對北韓國務委員會委員長金正恩的好感度為4.06分，遠超日本首相安倍晉三（2.04分）和大陸國家主席習近平（3.89分），對美國總統川普的好感度為5.16分，創下他就任總統以來的最高紀錄。

對北韓是否會落實美朝達成的協議，62.6%的受訪者回答「會落實」。報告分析認為，這與對北韓信任度有關。在2013年的調查中，僅有10.7%受訪者表示可相信北韓，在此次調查中這一比重提高到54%。

另外，看好韓朝關係和美朝關係的比重分別為83.2%和76.7%。72.3%的受訪者對文在寅政府對朝政策表示滿意，71.8%則表示美朝領袖會談取得了一定成果。

報告分析認為，大多數南韓人對當前局勢予以積極評價，但是20至29歲人群對北韓和金正恩的好感度較低，不太信任北韓。

(旺報 )