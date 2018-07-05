調查：南韓人對北韓好感度超中日

友善列印
旺報

韓聯社報導，南韓智庫峨山政策研究院5日發布了一份題為《美朝領袖會談及南韓人對周邊國家看法》的報告。結果顯示，南韓人對北韓的好感度為4.71分（0-10分），超過中國和日本，創下2010年開始調查以來的最高紀錄。

6月18至20日期間，峨山政策研究院委託調研機構「Research & Research」針對全國1000名成年人進行電話調查。結果顯示，南韓人對美國好感度為5.97分，中國和日本分別為4.16分和3.55分，北韓為4.71分，首次反超中國。

南韓人對北韓國務委員會委員長金正恩的好感度為4.06分，遠超日本首相安倍晉三（2.04分）和大陸國家主席習近平（3.89分），對美國總統川普的好感度為5.16分，創下他就任總統以來的最高紀錄。

對北韓是否會落實美朝達成的協議，62.6%的受訪者回答「會落實」。報告分析認為，這與對北韓信任度有關。在2013年的調查中，僅有10.7%受訪者表示可相信北韓，在此次調查中這一比重提高到54%。

另外，看好韓朝關係和美朝關係的比重分別為83.2%和76.7%。72.3%的受訪者對文在寅政府對朝政策表示滿意，71.8%則表示美朝領袖會談取得了一定成果。

報告分析認為，大多數南韓人對當前局勢予以積極評價，但是20至29歲人群對北韓和金正恩的好感度較低，不太信任北韓。

(旺報 )

剛與元配離婚 小唐納川普帶新歡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。