參觀不用到軍港 海軍推Q版艦艇電動車

2018年07月05日 15:50 旺報 張國威

為深化全民國防理念，海軍文宣創意無極限，第三度推出新款「Q版造型電動車」，讓想參觀艦艇的民眾不用到軍港，7月7日相約在臺北市兩廳院廣場，一起遇見磐石軍艦、劍龍潛艦、AAV-7兩棲突擊車等Q版造型電動車。

海軍司令部今(5)日在臉書專頁上發布一則短片，邀請民眾於7月7日(星期六)一同前往台北市兩廳院廣場，為9所來自北中南區「2018儀起爭霸 第二屆全國高中儀隊競賽」決賽隊伍加油。短片內容除有去年在左營軍區開放時推出 「劍龍一號」及九三軍人節澄清湖職棒開球活動亮相的「飛馬一號」Q版造型電動車外，今年特別配合全國高中儀隊決賽活動，推出「磐石軍艦」Q版造型電動車，目的就是透過生動活潑的方式，傳達全民國防教育；在活動當天，3輛Q版造型電動車將在活動會場與民眾見面，一同為參賽隊伍加油。

海軍司令部表示，近來為行銷海軍，也多管齊下設計出廣獲國人好評的各類文宣題材，成功創造話題及吸引目光，像是推出「劍龍一號」、「飛馬一號」和「磐石軍艦」Q版造型電動車，或是配合臉書粉絲活動推出「磐石軍艦造型行動電源」及「I Love Taiwan」限量T-shirt等富有海軍元素的文宣贈品，此外，也透由新媒體管道，產製「RAP音樂MV」、「Line貼圖」、「動漫短片」等文宣題材，均造成熱烈回響，與時俱進的貼近年輕族群，有效達到全民國防教育意義，更獲得鐵粉在臉書上留言瘋狂按讚。

海軍司令部強調，未來仍將配合全民國防教育及營區開放等活動，設計製作各種不同類型的文宣品，期能吸引大小朋友一同關注國防事務，也能進一步支持國軍，增加全民國防文宣的親和力。

(旺報 )