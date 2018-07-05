王功漁火節 魏明谷、王惠美同框拚觀光

2018年07月05日 16:14 中時 鐘武達

彰化縣政府5日舉辦王功漁火節宣傳活動，海洋音樂會歌手杜忻恬漂亮代言。（鐘武達攝）

魏明谷、王惠美同框拚觀光！彰化縣年度盛事「王功漁火節」將在14、15日熱情登場，民進黨籍縣長魏明谷、國民黨縣長參選人王惠美與芳苑鄉長洪和炉5日齊聚為活動宣傳，魏明谷宣布今年漁火節的夜間燈光裝置藝術將持續到12月10日，要讓全國遊客從夏季驚艷到冬天。

「彰化是一個好所在」！在福海宮舉行的宣傳活動，邀請海洋音樂會女歌手「杜忻恬」代言，還發表由唐銘良為王功創作的專屬歌曲《王功漁港尚介讚》。縣議員謝彥慧、吳淑娟，縣議員參選人洪騰明、蔡金蓮、鄉長參選人林保玲等人也都出席「王功燈塔」的燈火啟動。

魏明谷表示，「北貢寮、中王功、南墾丁」是台灣3大夏季景點，今年王功漁火節的4大主軸為海洋音樂會、煙火秀、王功老街踩街以及美食饗宴，歡迎全國鄉親在炎炎夏日到王功，白天欣賞夕照與黃金海岸，晚上則看燈海品嘗小吃，體驗王功人的熱情 。

他說，去年王功漁火節的夜間燈光藝術是到農曆七夕情人節，今年則將在11日點燈後持續到12月10日足足5個月，屆時王功漁港、漁港路、景觀橋及福海宮布置光耀奪目的LED燈，勢必讓全國民眾感受到王功越夜越美麗。

芳苑鄉長洪和炉表示，王功平日就是休閒旅遊的好去處，美食也十分有名，珍珠蚵現正肥美，今年漁火節勢必更加熱鬧，歡迎各地遊客來參加漁火節，吃美食，肯定可以留下美好記憶。

(中時 )