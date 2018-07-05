彰化》夫選市長、妻選議員卻跨黨聯合競選　藍營嚴防彰化地方反彈

2018年07月05日 15:58 中時電子報 綜合報導

九合一選舉白熱化連黨內都有反彈！據彰化市地方人士指出，彰化市長參選人張東正，與無黨籍參選彰化縣議員的妻子陳銌銌跨黨競選，導致藍營部分地方人士反彈，揚言不聯合競選，此舉恐牽連國民黨彰化縣長提名人王惠美選情。

彰化縣長選舉，國民黨整合成功，推出立委王惠美代表黨出馬參選，地方人士也認為今年最團結的一次。未料，卻因市長參選人張東正與妻子陳銌銌跨黨競選，導致藍營地方人士反彈，揚言不聯合競選，此舉恐牽連王惠美的選情，也驚動了黨主席吳敦義，指示輔選系統要注意此情況。

根據「風傳媒」報導指出，對彰化選情的反彈，組發會主委李哲華已掌握狀況，除透過黨務系統進行勸說之外，也拜託與張東正在縣議會交情不錯的議長謝典霖出面，希望張東正可以再思考。張東正是三屆彰化縣議員，過去都以無黨籍參選，上屆曾落選，但又遞補進縣議會，這一屆以無黨籍當選之後，加入國民黨，爭取彰化市長提名，在初選中以超過6成的壓倒性勝利贏得初選。

張東正的太太陳銌銌，則是兩屆彰化市民代表，8年前初試啼聲參選市民代表，就拿下該區次高票，4年前尋求連任，票數倍數成長，一舉拿下彰化市民代表會的最高票，成為「超級吸票機」。

今年張東正轉換跑道挑戰彰化市長，為避免在市議會上演妻子質詢丈夫的局面，陳銌銌放棄連任市民代表，轉換跑道參選縣議員。不過，張東正這次代表國民黨參選，陳銌銌仍以無黨籍參選，兩人聯合競選，引發藍營部分地方人士不滿。

地方人士：陳銌銌轉戰縣議會，最大衝擊是溫芝樺

地方人士同時指出，陳銌銌轉戰縣議會，受到最大衝擊的可能同為彰化市代表的溫芝樺。溫芝樺是前彰化市長溫國銘的女兒，也是前立委陳杰與縣議員陳蔣秀美的姪女，陳蔣秀美不競選連任，將禮讓溫芝樺參選。

事實上，在彰化市長初選時，陳杰原有意回鍋角逐彰化市長，但最後並未登記，轉而支持首度參選的眼科醫師黃尊新，年底選舉，陳銌銌與溫芝樺同時從彰化市代會同事一同挑戰縣議會，也成為另類的代理人之爭。

(中時電子報)