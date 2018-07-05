世足花絮》世足賽7／6進入8強賽 巴西最具冠軍相 瑞典賠率最高22倍

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2018世界足球賽將在7/6(五)進入前8強淘汰賽，運彩已開出賠率，並開始銷售。至於那一隊會奪冠？依目前運彩的賠率來看，巴西最具冠軍相賠率3.1倍最低，賠率相對較高的前三名分別是瑞典22倍、俄羅斯18倍以及烏拉圭12倍。

台灣運彩提供的「2018世界盃冠軍」目前賠率，巴西的賠率3.10倍最低，接下來依次是法國3.75倍、英格蘭4.25倍、比利時5.25倍、克羅埃西亞6倍、烏拉圭12倍、俄羅斯18倍、瑞典22倍。但比利時和巴西在8強對戰，勢必有一隊會淘汰，賠率卻分佔第一和第四，顯然比利時和巴西實力旗鼓相當，該場應是一場精彩的賽事。

在前8強淘汰賽中賠率，台灣運彩表示，7/6(五)晚間10點，由法國出戰烏拉圭，不讓分賠率法國勝1.70倍、烏拉圭勝3.75倍、和局3.20倍。第二場是在7/7(六)凌晨兩點比利時對巴西，不讓分比利時勝3.20倍、巴西勝1.85倍、和局3.20倍。

在周六晚間10點還有一場是英格蘭與瑞典PK，不讓分英格蘭勝1.65倍、瑞典4.25倍、和局3.10倍。最後一場將在7/8(日)凌晨兩點由克羅埃西亞出戰地主俄羅斯，克羅埃西亞勝1.90倍、俄羅斯勝3.40倍、和局2.90倍。由這4場球賽所開出的賠率來看，運彩對於那一隊勝似乎有較明確看法。

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