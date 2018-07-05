新光三越站前店卡友黃金周 今起APP獨享滿5000送200

「夏日動物嘉年華－氣墊樂園」適合親子同樂，室內空間不怕酷熱或天雨。（新光三越台北站前店提供）

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31日前參加商圈美食節，持新光三越APP至驛前購買指定店家飲品，與12樓驛站藝展空間「夏日泳池派對牆」拍照打卡，可兌換無印良品抵用券與Hershey’s Kisses巧克力。（新光三越台北站前店提供）
新光三越台北站前店「超正點懶人包」追劇好夥伴：好事來五穀綜合果仁（右起）、好事來芥末花生仁，扣會員點數20點可兌換1款。（新光三越台北站前店提供）

新光三越台北站前店明（6日）起至8月31日「暑假好好玩」，舉辦一系列獨家活動，5日至8日首4日是「卡友黃金周」，持新光三越APP綁定新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/兒童卡，當日當店全館單筆指定消費滿5000元，憑APP手機條碼及同卡號銷貨明細表可兌換電子贈品禮券200元，每卡最高回饋1000元。

活動期間持新光三越貴賓卡/銀卡/APP（已綁定貴賓卡）扣指定會員點數，可兌換「超正點懶人包」指定好禮；14日起周末陸續有寶可夢挑戰盃、寶寶爬行賽、親子闖關賽、快手疊杯等親子活動；29日前13F活動會館有「夏日動物嘉年華－氣墊樂園」，可輕鬆躍上2米高天花板，持貴賓卡/貴賓卡銀卡/兒童卡於兒童館消費，累滿2000元可兌換門票。

31日前同步有商圈美食節，持新光三越APP至驛前購買指定店家飲品，包括元氣果汁、康青龍、迷客夏、古意奶茶、水雲堂、甘蔗的媽媽、日春木瓜牛奶、茶湯會、cow banana等首選飲品享現折10元或7至9折優惠；持飲料與12樓驛站藝展空間「夏日泳池派對牆」拍照打卡，還可兌換無印良品抵用券以及Hershey’s Kisses巧克力。

(中時 )

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