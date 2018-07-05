老阿嬤愛吃破布子 結果吃到胃結石

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說明陳姓老阿嬤因為愛吃破布子導致「胃結石」。（鐘武達攝）

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彰化縣1名86歲的老阿嬤因為吃太多破布子導致「胃結石」。（鐘武達翻攝）

彰化縣1名86歲老阿嬤愛吃醃漬的破布子，結果消化不良堆積在胃形成罕見俗稱「胃糞石」的胃結石，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，老年人消化較差，食用破布子等類的高纖食物一定要節制，同時呼籲要多運動、多喝水來維持腸胃道健康。

破布子又稱樹子，果實具黏性，是早期農村常見醃漬用來配飯的小菜，陳姓老婦人經常三餐都是拿來配飯吃，不料上個月開始出現嘔吐現象，最後因無法進食才就醫，經檢查赫然竟有1個大約5公分的結石卡在胃最上端與食道交接的賁門處，小腸處也有1顆約3公分的結石。

楊智超表示，陳姓阿嬤年紀大，胃排空比較慢，高纖維的破布子又不好消化，吃太多就會在胃裡像雪球黏上未消化的殘渣越滾越大，接著逐漸形成硬的胃糞石。其中1顆約3公分的胃糞石因掉入小腸阻塞，才會不斷嘔吐，並導致5公分大的胃糞石從胃往上推擠進入食道卡在賁門，如果不取出，恐會危及生命。

楊智超說，阿嬤的胃糞石太大，是利用胃鏡和異物夾放進食道夾碎成5小塊及無數碎石後，再以異物取石網取出，與掉到小腸的結石則轉由外科以腹腔鏡取出後，已經順利出院。

破布子、柿子、頭髮都可能是禍因！楊智超指出，胃糞石的案例以老人家居多，大部分由不消化的植物纖維所形成，在台灣的病例以吃太多破布子為主；在大陸則是柿子，另外，也有由毛髮組成的胃結石，臨床上多見於有拔毛髮吞食習慣的病患。

(中時 )

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