老阿嬤愛吃破布子 結果吃到胃結石

2018年07月05日 16:13 中時 鐘武達

彰化縣1名86歲的老阿嬤因為吃太多破布子導致「胃結石」。（鐘武達翻攝）

彰化縣1名86歲老阿嬤愛吃醃漬的破布子，結果消化不良堆積在胃形成罕見俗稱「胃糞石」的胃結石，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，老年人消化較差，食用破布子等類的高纖食物一定要節制，同時呼籲要多運動、多喝水來維持腸胃道健康。

破布子又稱樹子，果實具黏性，是早期農村常見醃漬用來配飯的小菜，陳姓老婦人經常三餐都是拿來配飯吃，不料上個月開始出現嘔吐現象，最後因無法進食才就醫，經檢查赫然竟有1個大約5公分的結石卡在胃最上端與食道交接的賁門處，小腸處也有1顆約3公分的結石。

楊智超表示，陳姓阿嬤年紀大，胃排空比較慢，高纖維的破布子又不好消化，吃太多就會在胃裡像雪球黏上未消化的殘渣越滾越大，接著逐漸形成硬的胃糞石。其中1顆約3公分的胃糞石因掉入小腸阻塞，才會不斷嘔吐，並導致5公分大的胃糞石從胃往上推擠進入食道卡在賁門，如果不取出，恐會危及生命。

楊智超說，阿嬤的胃糞石太大，是利用胃鏡和異物夾放進食道夾碎成5小塊及無數碎石後，再以異物取石網取出，與掉到小腸的結石則轉由外科以腹腔鏡取出後，已經順利出院。

破布子、柿子、頭髮都可能是禍因！楊智超指出，胃糞石的案例以老人家居多，大部分由不消化的植物纖維所形成，在台灣的病例以吃太多破布子為主；在大陸則是柿子，另外，也有由毛髮組成的胃結石，臨床上多見於有拔毛髮吞食習慣的病患。

(中時 )