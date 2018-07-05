東京唯一商用核電廠通過安全審查 但重啟之路仍遙

2018年07月05日 16:32 中時 黃菁菁

東京首都圈唯一的商用核爐、東海第二核能發電廠2014年向日本原子能規制委員會申請重啓核爐，原能會4日批准了安全對策審查書，認定其已達重啟的安全標準。但東海第二核電廠在今年11月之前，還必須通過運轉期限從40年再延長20年的審查，且必須取得周邊地方市町村的同意，能不能如願重啟核爐仍是未知數。

東海第二核電廠位於茨城縣，距離東京都心約110公里，是首都圈唯一一座核電廠，方圓半徑30公里的疏散範圍內居民多達96萬人，是日本全國核電廠周邊居民最多的，也是311東日本大地震中，遭地震與海嘯受災的核電廠中首座獲准重啟的。

日本原能會還將經過1個月募集輿論的程序之後，才能正式決定通過。在通過安全對策審查後，更困難的是必須擬定核災避難計畫，在取得包括茨城縣府等當地14個市町村的同意後才可能重啟，預料將遭到地方上很大的阻力。

再者，東海第二核電廠的運轉年限至今年11月27日到期，因此還必須通過運轉年限再延長20年的審查，若在年限到期前未取得延長的許可，也可能面臨廢爐的命運。

日本核能發電公司還有資金上的問題，其所提出的安全對策報告中提出，計劃斥資1740億日圓(約新台幣484億元)，建設全長達1.7公里的防波堤並增設緊急冷卻系統等，東京電力與東北電力公司已決定提供資金上的支援。

(中時 )