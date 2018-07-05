威廉瓊斯盃40週年 泰山運動補給品助威

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中時電子報
綜合報導

威廉瓊斯盃已經舉辦40年，這項傳統賽事儼然已成為每年暑假台灣籃壇的重頭戲，當初因為中華民國喪失國際奧會會籍，球員無法登上國際舞台，瓊斯盃讓中華隊球員有機會再次面對高強度對手，更讓球迷可以和NBA球星見面。現在的瓊斯盃已是中華健兒的國際之窗，與國際強隊備戰的重要熱身賽，也是台灣籃球迷暑期最棒的籃球饗宴。泰山力挺如此意義非凡的賽事，7月14日至7月22日一連九天的精彩對戰，將旗下運動補給品Cheers body、BUFF、Twist Water、三種產品送到會場，幫選手與球迷加油。

近年來台灣的運動風氣盛行，泰山看好運動時尚的市場，2018年推出新產品「Cheers Body氣泡補給飲料」讓氣泡水跨足運動界，提供消費者有別於以往運動飲料的潮流新選擇。Cheers Body中的微氣泡能夠快速地帶走運動後體內熱氣，內含電解質、BCAA及L-精胺酸，快速補充水分及增強體力，更有葡萄柚的迷人香氣加上微甜口感，是運動補水良伴。

今年三月上市的BUFF雙效能量飲料，跨足能量補給新領域，進軍機能飲料市場，目標年輕消費族群。「BUFF」為電競遊戲中常用術語，意指「增強」，為玩家助威攻城掠地，以BUFF贊助威廉瓊斯盃，就是祝福中華隊可用紅BUFF可以增強體力打掛對手，藍BUFF則可穩定思緒，維持專注力，全力防守戰線，此外，BUFF雙效能量飲料添加含花青素的黑醋栗萃取物，能幫球員充沛動能外，還讓選手犀利明亮，在球場上能有優異表現！

雖然中華隊在世界盃資格賽無緣晉級，但泰山將持續為中華隊在瓊斯盃及未來面對雅加達亞運的備戰加油。

(中時電子報)

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