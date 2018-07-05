中華郵政目標全台10個郵局做長照 預計下周會有結果

南港郵局預定未來做長照中心。（中華郵政提供）

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配合政府長照政策，中華郵政將全台郵局閒置場地開設70床到100床的「住宿型長照機構」，將先從六都開始，目標全台設置10處，目前初步盤點出南港郵局、烏日郵局及鳳山郵局等6處，樓下依舊郵務使用，樓上整理後，交由衛福部媒合長照機構營運。中華郵政也考慮未來挹注資金，正式營運後也會以較平價價格，提供長照服務。

中華郵政今下午召開記者會，主秘簡良璘說明，正盤點現有資產，目前閒置空間存放郵務器具、檔案，目前會先在六都先設置1處，大小約300坪到500坪左右，約有70至100床的空間，當然會有電梯、安全消防設備，讓衛福部引進醫療團隊。

郵局盤點閒置場所，包括台北市南港郵局、桃園市蘆竹郵局、台中市烏日郵局、台南市原佃郵局、高雄市鳳山郵局等，閒置坪數都符合，且有獨立出入口，另新北市五股郵局尚未定案，目標暫定全台有10個，再由衛福部媒合長照機構營運。

以南港為例，簡良璘說，樓下為郵務使用，樓上才會交由長照使用，不過牽扯使用分區法令限制，是否要變更地目，還要再研議，另若出租就有稅務問題要考量。下周討論地點敲定後，再來整修。租場地後可能會考慮挹注資金，第一步敲定地點，正式營運後，會以較平價優惠的價格，提供長照服務。

(中時 )

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