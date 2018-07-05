瓊斯盃》邁入40屆！中華藍重新出發備戰亞運

中華藍將在瓊斯盃積極備戰8月登場的雅加達亞運。(黃及人攝)

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中時電子報
中華藍成員分享當年打瓊斯盃的回憶。(黃及人攝)

邁入第40屆的威廉瓊斯盃男子組賽事，將於14日開始在新莊體育館登場，才剛結束世界盃亞洲區資格賽的中華藍，5日在記者會上「幾乎」全員到齊，中華藍總教練周俊三說：「面對9天8戰嚴苛賽程，我們至少會報15人參賽！」

回顧自己當年參加瓊斯盃的回憶，周俊三不禁表示，「往往記憶好的人都會比較痛苦！我從1988年到2003年都打過瓊斯盃，當時能夠穿上繡有國旗球衣是種榮譽，可見瓊斯盃對於球員的重大意義，甚至是對整個台灣籃壇。」

在5日記者會上，中華藍除了楊敬敏、曾文鼎、蘇翊傑與呂政儒等人未到，其他球員都有到場，是否代表這些老將可能不打瓊斯盃？周俊三沒把話說死，「過去這3天都在休息，所以要等明天練球過後，才有比較明確的答案。」

「從去年到現在，面臨接踵而來的國際賽，備戰調整都是高難度，」周俊三說，「我想現在中華隊年輕球員蠻多的，或許能在瓊斯盃增加年輕球員的上場時間，畢竟我們必須針對不同階段調整，現在最重要的是備戰亞運。」

中華藍今年瓊斯盃將跟日本、韓國、菲律賓、立陶宛、伊朗、加拿大、中華白等隊同場較勁，目前傷勢比較麻煩的是，先前遭遇日本不慎造成左腳踝瘀血的胡瓏貿，但他仍信心滿滿表示，「我希望藉由瓊斯盃，積極準備亞運到來。」

至於25日登場的瓊斯盃女子組，將由中華藍、中華白跟日本、韓國、紐西蘭、印度等隊交手，中華藍教練鄭慧芸說：「我對自己打瓊斯盃的印象，始終停留在當年跟日本打到3度延長，我相當珍惜能跟高大國外球員對決機會。」

(中時電子報)

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