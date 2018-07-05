鳳梨價崩 「烏龜家族」相挺揪團搶購助農

2018年07月05日 16:39 中時 廖素慧

嘉義縣議員陳文忠（左二）、陳盈坤（左）呼籲大家吃鳳梨挺農民。（廖素慧攝）

嘉義縣議員陳文忠（左二）、陳盈坤（左）與友人當場大啖鳳梨（廖素慧攝）

農民黃國川感謝大家認購鳳梨挺農民。（廖素慧攝）

「烏龜家族」總動員搶購鳳梨助農民。鳳梨價崩，是20年來最慘價，農民血本無歸，嘉義市愛鄉慈善會理事長陳盈坤、嘉義縣議員陳文忠在「烏龜」群組揪團，短短1天採購近500箱鳳梨，5日下午農民用卡車載滿車鳳梨送貨，感謝群組民眾挺農助農。

陳文忠說，新港鄉溪北村鳳梨栽種面積約120公頃，農民陳情鳳梨豐收價格大跌，農民辛苦種鳳梨卻未獲得合理利潤，他請做水果貿易、食品加工的朋友到溪北村，與農民面對面商討協助處理的方式，達成以每公斤10元的採購價，鳳梨由食品加工廠收購製成冰品，此外，透過群組如烏龜家族、新港愛鄉慈善會、復興國小校友會等團體協助認購近500箱。

陳盈坤號召「烏龜家族」認購330箱，他及太太林玫玲一口氣認購45箱，還有歌手蔡小琥也認購10箱，5日下午陳文忠請農民送貨到嘉義市，陳盈坤與親友們當場削鳳梨大啖鳳梨好滋味，並呼籲大家一起挺農民。

農民黃國川說，他種鳳梨20年，今年的價格20最慘，鳳梨要種1年多才可收成，也不是說轉種就可以馬上轉種，感謝很多人關心農民，出錢出力相挺。

(中時 )