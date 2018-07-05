馬東石飾家神 《與神同行》原著周浩旻擔心河正宇打不贏

2018年07月05日 16:27 時報周刊 張毓琪

馬東石太強壯，周浩旻笑說他若是家神，那個家應該很穩固。采昌國際多媒體提供

《與神同行》漫畫原著周浩旻來台參加LINE WEBTOON四周年歡慶活動，大方透露續集電影《與神同行：最終審判》融合了漫畫第二部及第三部的內容，觀眾除了可以看到由馬東石飾演的家神，也能知曉陰間使者的過去。

對於馬東石飾演筆下的家神，周浩旻幽默表示：「馬東石比原著人物更強壯，劇中家神和陰間使者是對立的情況，但若馬東石是家神，這個家會非常穩固，可以永遠地活下去。」至於哪個角色最貼近原著，周浩旻認為是金香起飾演的月值使者李德春，「真的就像漫畫一樣。」

電影版更動不少原著情節，周浩旻對此不以為意，還大讚改編得非常棒，他和老婆在戲院看到爆哭，「有一點比較可惜的地方，我投注最多心血、也是最喜歡的角色是律師陳季函。」周浩旻說： 「不過有個很棒的消息，《與神同行》的電視劇將更加貼漫畫，陳季函也會出現，可以填補這個遺憾。」他點名曾獲韓國「大鐘獎」的曹承佑，最適合這個角色。

周浩旻是著名的「破壞王」，他大學動畫科系唸到一半休學當兵，結果兵還沒當完，動畫系就沒了，退伍後不久，原本的軍團就被合併，也不見了，最誇張的是，他跑到青瓦台前拍照，沒多久當時的總統朴槿惠就下台了。

對破壞王的稱號，他坦言不諱，還補充說明自己曾經工作的家樂福和yahoo korea，也先後不見，「漫畫要改編成電影時，周遭朋友很擔心，但我覺得會打破票房紀錄，實際上也做到了，所以覺得很開心。」《與神同行》在韓觀影人次高達1440萬人次，周浩旻謙虛表示，希望續集可達1060萬人次，這樣上、下集加起來就有2500萬人次。

《與神同行》將持續推出第三部和第四部的電影，不過對於周浩旻而言，與神同行三部曲已畫下句點，「未來我想蒐集更多神話和傳說，將之畫成漫畫，《與神同行》的角色可能會再出現。」

(時報周刊)