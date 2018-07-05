核四燃料首批運美 原能會：過程安全 會繼續監控

2018年07月05日 16:35 中時 廖德修

核四廠首批燃料棒已啟運返美進行轉售或拆解處理，行政院原子能委員會今（5日）發表聲明指出，尊重台電的決定，接下來會繼續監控核四燃料的安全貯存以及外運作業。

原能會表示，106年1月11日《電業法》修正通過，明訂核能發電設備應於114年以前全部停止運轉。核四廠核子燃料屬台電公司財產，台電配合非核家園政策，並尋求其資產最大價值，將核四廠核子燃料運往國外燃料廠家進行處理，原能會尊重經濟部及台電的決定。

核子燃料因屬國際核子保防物料，原能會為確保燃料運送之保防、保安及輻射安全，經嚴密審查後，核備台電公司《核子燃料運送計畫》與《核子燃料安全管制計畫》、《龍門核電廠核子燃料外運廠區作業計畫》，並於今年4月26日同意核子燃料輸出申請。

這次核四廠核子燃料係未使用過之新燃料，輻射性低且性質穩定，於運輸貨櫃2公尺處輻射劑量約每小時0.11～2.11微西弗（μSv/h），與天然背景值相近，遠低於每小時100微西弗之法規限值，運送時對民眾安全並無影響。

另外，核子燃料盛裝於符合安全規定的專用運輸護箱，且經國際原子能總署派員查驗及封緘，並依原能會核准的《核子燃料運送計畫》及《安全管制計畫》確實執行，確保運送作業安全。原能會成立專案檢查小組，派員嚴格監督核子燃料運送，並已安全上船運往國外燃料廠家進行處理。

原能會將持續嚴密管制台電做好核子燃料外運工作，在執行外運作業時，原能會都將全程嚴密檢查，以確保安全。在核子燃料完成外運作業前，原能會將持續執行核子燃料貯存設施定期及不定期檢查，以確保貯存安全。

(中時 )