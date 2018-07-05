NBA年度MVP大鬍子哈登 來台唯一電視通告給了《綜藝玩很大》

吳宗憲拱哈登跟大家一起扮鬼臉。中視提供

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時報周刊
哈登這次來台行程中唯一電視通告就獻給了吳宗憲的中視、三立《綜藝玩很大》。中視提供

中視週六晚間10點《綜藝玩很大邀請到超重量級NBA球星哈登來到現場！不但是NBA年度最有價值球員、同時也身為火箭隊一哥的「大鬍子」哈登，這次來台行程中唯一電視通告就獻給了吳宗憲的中視、三立《綜藝玩很大》，今中午在台北信義區的adidas 101球場和吳宗憲及KID一起PK籃球。今現場來賓包括：懷秋、曾理、謝忻、壯壯、李易、唯毅、陳大天、孫其君以及可愛的LULU，大家齊聚現場打籃球、玩遊戲。

哈登一出場就獲熱烈歡呼與掌聲，而今天憲哥的女兒Sandy今也到現場並全程擔任即席翻譯，憲哥不斷提醒Sandy要如何跟哈登介紹自己：「跟他介紹一下台灣的Super Star是誰。」還開玩笑要Sandy跟哈登說：「萬一等一下比賽不小心扯到他的鬍子…希望他不會介意。」哈登聽了爽朗大笑說：「Its ok！」。

憲哥也請Sandy要向哈登「強調」自己是歌星、近期也正準備個人演唱會，本來想藉機拱哈登唱歌，憲哥乾脆先唱起自己的歌《笨小孩》作為引子，不過哈登還是靦腆地笑笑婉拒，相當可愛。

憲哥說以前在看他打球似乎殺氣很重、球場上表情也比較嚴肅，今看到本人覺得很親切、配合度也很高，今天是大家私底下第一次見到哈登，「現場覺得本人好親切、笑起來很可愛！」憲哥還拱他跟大家一起扮鬼臉，超級親民！

哈登身高196公分，聯訪時被問到與憲哥身高差？Sandy說憲哥是169，還很機靈地馬上出考題：「那…196-169是多少？」憲哥馬上回話澄清：「什麼169？是170啦！高26公分啦！」讓現場大笑。站在哈登身旁，憲哥說就像一個巨人在我們身邊，「不過是個溫柔的巨人啦。且他跟你握手時，手心非常厚實！跟他擊掌時會覺得：哇！我們好像離NBA更進一步了耶！」憲哥說這次《綜藝玩很大》夏日特別企劃希望提倡大家多運動，「多運動也比較健康不會生病啦！」也強調很感謝adidas這次合作機會，讓大家都能跟James Harden一起玩遊戲、相當有趣！

本集《綜藝玩很大》夏季運動會特輯將於7月28日（週六）晚間10點於中視首播、7月29日週日晚間8點在三立播出。

(時報周刊)

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