PVC手套內含塑化劑替代品 消基會：無法保證對人體完全無害

消基會檢驗長凌以健接受媒體聯訪時表示，雖然塑化劑替代品DEHT在國際間尚未列管，但仍無法證實其對身體完全無害。

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李宜秦
消基會董事長游開雄（圖右）表示市售家用手套有多種材質，建議消費者避免使用PVC材質手套接觸食品。

消基會檢驗20件家用手套，其中有4件未標明耐熱溫度，已違反食安法，更有7件PVC手套被驗出內含塑化劑替代品對苯二甲酸二酯（DEHT）。消基會檢驗長凌永健表示「雖然DEHT在國際上尚未列管，但都還無法證實對身體無害」。他提醒消費者，避免使用PVC材質手套接觸食品。

消基會表示，拋棄型家用手套為了軟化PVC材質，在製作時通常需要加入塑化劑，若使用PVC手套接觸食品，可能誤食塑化劑。日本已於2001年禁用PVC手套用於食品用途，但台灣目前並無相關規定。

此次檢測全數手套皆未測到塑化劑含量，但有7件樣品測出塑化劑替代品DEHT，凌永健表示「去年韓國學者報告指出，DEHT含有生殖毒性與細胞毒性潛力，也就是會有雌激素」。

目前國內PVC手套產品內皆含有DEHT，雖然國際未將其列管，消基會董事長游開雄仍強調「最好避免使用PVC手套吃東西」，他表示若是使用含有塑化劑的手套接觸食物，接觸時間越長、溫度越高，塑化劑遷移至人體內的含量也越高。

此次檢測發現4件手套樣品未標明耐熱溫度，包括誼林YH-009手扒雞手套、名仕100入手扒雞手套（盒裝）、伊凡H312手扒雞手套、三花牌PE檢測手套（未滅菌），違反《食安法》，該法規定食品器具與容器皆應明確標示品名、材質、耐熱溫度、使用次數等資訊，消基會已令其下架改善，確認違規後將處以3至300萬元罰鍰。

凌永健指出，美國、瑞典、韓國均曾研究出塑化劑替代品DEHT具有毒性，且普遍存於人體內，他認為PVC手套的潛在風險極需深入探討，消基會同時呼籲政府訂定「化學品安全管理法」，明文列舉高風險化學品清單，以便作為管理與檢測依據。

(中時 )

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