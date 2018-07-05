新北聯醫體驗營 60孩童樂當小小醫師

2018年07月05日 16:38 中時 葉書宏

新北市立聯合醫院與玉山銀行、玉山志工基金會5日共同舉辦「小小醫師體驗營」活動，透過活動啟發孩童們學習醫學的興趣。（葉書宏翻攝）

新北市立聯合醫院與玉山銀行、玉山志工基金會5日共同舉辦「小小醫師體驗營」活動，透過活動啟發孩童們學習醫學的興趣。（葉書宏翻攝）

新北市立聯合醫院與玉山銀行、玉山志工基金會5日共同舉辦「小小醫師體驗營」活動，透過活動啟發孩童們學習醫學的興趣。（葉書宏翻攝）

新北市立聯合醫院與玉山銀行、玉山志工基金會5日共同舉辦「小小醫師體驗營」活動，透過活動啟發孩童們學習醫學的興趣。（葉書宏翻攝）

新北市立聯合醫院與玉山銀行、玉山志工基金會5日共同舉辦「小小醫師體驗營」活動，透過活動啟發孩童們學習醫學的興趣。（葉書宏翻攝）

新北市立聯合醫院為推廣醫療教育向下扎根，與玉山銀行、玉山志工基金會合作今（5日）共同舉辦「小小醫師體驗營」，原規畫30個名額，因活動報名踴躍暴增至60人，期盼藉由活動啟發孩童們學習醫學知識的樂趣。

課程內容多元豐富，涵蓋實地參觀急診（檢傷分類大學問）、手術室（認識麻醉與手術），利用生動活潑的教學方式，結合透過認知二手菸對健康危害，CPR（急救心肺復甦術）及AED（自動體外心臟電擊去顫器）等實作課程。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，醫院肩負多元功能及社會責任，新北聯醫更為健康促進醫院，致力推動健康促進活動，深入社區健康營造工作，期盼藉此活動將正確的醫學知識與衛教生活習慣深植孩童心中。

項正川強調，活動不僅豐富孩童們的暑假生活，更透過課程了解身體的奧妙及健康的重要性，向菸害勇於說不，另外，也盼望能鼓勵未來主人翁們投入醫療行列，共同從事救人工作。

參加孩童以三重、板橋鄰近國小為主，其中有孩童表示，參加活動後深刻了解菸害多麼可怕，回家後要勸爸爸努力戒菸。結訓後由項正川進行授袍儀式，讓學童們成為小小醫師、健康守護者，度過一個難忘的暑假營隊。

新北市立聯合醫院指出，醫學知識不分年齡，藉由一日小小醫師體驗營活動，透過個人及團隊的多元應用，讓他們不斷地開展視野，從不同的角度學習醫學知識，提升應用關鍵急救能力，建構良好疾病預防觀念，成為全方位的小小醫師。

(中時 )