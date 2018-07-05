夾娃娃走下坡？ 娃娃機慣竊改偷停車場

張男原本偷專娃娃機店，還被稱為娃娃機大盜。（陳鴻偉翻攝）

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警方在張嫌身上起獲多把作案錀匙。（陳鴻偉翻攝）
張嫌稱娃娃機店不值得偷，改偷停車場。（陳鴻偉翻攝）

38歲張姓慣竊，今年初陸續在深夜前往娃娃機店，利用萬能錀匙及油壓剪破壞機台，竊取零錢及高價3C產品，四處犯案被稱為夾娃娃機大盜，但北市警方發現，張男被捕交保後，最近卻頻頻出現在各大停車場作案，日前將他再度逮捕，張嫌表示娃娃機店生意不好，裡面根本沒啥零錢，很多店沒客人看起來都快倒了，他才會改偷停車場。

北市刑大肅竊組組長胡玉磊指出，包括萬華、大同等區的停車場，6月間發生多起竊盜案件，歹徒利用凌晨時分潛入，持工具破壞辦公室門窗，再從裡面取得繳費機的錀匙，從中偷取零錢，總計在6月間共發生12起類似案件，損失總金額高達10餘萬元。

警方比對歹徒形貌，發現他與之前在中山區偷娃娃機被逮的張男相符，但張居無定所，經多日追查，日前終於在淡水逮捕深夜在外尋找目標的張，並在他身上發現剛偷來的零錢、萬能鑰匙等作案工具。

張嫌警訊時，表示偷娃娃機店的CP值太低，有些機台裡面100元都不到，根本沒人去玩，而且業者還有遠端監控及警報系統，犯案太不划算，後來才會改偷停車場，警方總計他共犯下16起竊案，警訊後已依竊盜罪將他法辦。

(中時 )

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