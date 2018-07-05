瑞芳夜釣快樂出航　釣客滿載而歸

2018年07月05日 16:39 中時 吳岳修

新北市政府農業局輔導瑞芳區漁會，舉辦「2018瑞芳夜釣體驗遊程」活動，邀請民眾白天欣賞象鼻岩美景，晚上登船夜釣，新北市府漁業處指出，每到夏天，白帶魚、鯖魚、竹筴魚及鎖管會追逐海流聚集，正是出海夜釣的好時機，深澳當地海釣船主經驗豐富，帶領釣客到漁汛豐富的海域，每每讓釣客滿載而歸，瑞芳夜釣體驗遊程自7月13日起開始報名。

漁業處指出，深澳漁港位處新北市瑞芳區，鄰近海流交會，白帶魚、鯖魚、竹筴魚及鎖管等魚群聚集，是北台灣重要漁場，附近擁有得天獨厚的象鼻岩、酋長岩、海天步道等特殊海蝕景色，讓新北市府發展漁業外，也推動轉型為當地獨有的海釣休閒漁業，白天賞景享用豐盛海鮮，晚上人手一竿上船海釣，釣客在經驗豐富海釣船引領下無不滿載而歸，吃好釣滿快樂出航。

漁業處表示，瑞芳夜釣體驗遊程從7月13日起至8月3日止，每週五共四梯次出發，每梯次限定200人，優惠體驗價每人只要1880元，名額有限先搶先贏，有興趣民眾可至「來趣農家DO一日」網路平台（https://www.ecoshintour.com/farming/）、瑞芳夜釣活動官網（http://www.tacofunpr.com/2018Shenaofishing/）或撥報名專線：(02)2265-0946查詢。

(中時 )