年輕人愛換工作？人力銀行調查：他們才是「快閃」冠軍

2018年07月05日 16:41 中時電子報 林郁庭

跳槽頻率過高一直是人資較不愛的求職者類型，根據1111人力銀行調查發現，逾5成到職不到2個月，就提出口頭請辭，甚至近3成的人工作不到一週就火速離職。從年齡交叉分析顯示，以「45-50歲」的受訪者，在一個月內閃離比例最高，顛覆過去對年輕族群頻繁換工作的刻板印象。

1111人力銀行今天公布「上班族就職適應調查」，有8成4的受訪求職者表示有過換工作經驗，其中有5成1的人，曾到職不到2個月，就提出口頭請辭，成為職場中的「快閃族」。進一步從年齡層交叉分析顯示，又以「45～50歲」的受訪者，在一個月內「閃離」的比例最高。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，45至50歲的中年大叔或大嬸快閃的可能狀況，一是自身條件好，具有一定的資歷背景或嫻熟的工作技能，若不適應新環境時，還可以憑著人脈背景，自然敢勇於再換工作；二是職場二度就業者，本身條件不佳或工作技能侷限，當面臨職場挑戰時，很容易膽怯而迅速蒙生離職念頭。

何啟聖表示，換工作的理由千百種，但大多結果可分為兩種，一是很幸運的找到適合的位置，慶幸自己抉擇是對的；二是後悔了，原來下一個工作其實沒更好，但是現實的職場，卻也讓人回不去了。

何啟聖說，到職不到2個月就再度轉職，甚至有近3成是快閃族的情況，更加突顯出上班族在轉換工作時，必須要拿出更審慎的態度來評估轉職的未知風險，除了薪水、年假以外，更要考慮人際關係的重塑、工作內容的轉換及企業文化的適應等，這些隱形的轉職成本都必須加以衡量，才不致於誤判情勢而發生尷尬的再轉職。

(中時電子報)