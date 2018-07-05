中市打造高齡友善農村 2018高齡生活輔導系列活動起跑

中市農業局舉辦高齡生活輔導研習系列活動5日啟動，安排各種課程讓長輩們生活更加健康、更有活力。圖為自製防蚊液，長輩們親自動手調和天然藥劑。（黃國峰攝）

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中市農業局舉辦高齡生活輔導研習系列活動5日啟動，安排各種課程讓長輩們生活更加健康、更有活力。圖為長輩們參與天然防蚊液製作，開心展示成果。（黃國峰攝）

關懷農村高齡者享受健康快樂的退休生活，台中市政府農業局輔導台中市農會，舉辦的高齡生活輔導研習系列活動，今年活動於5日起在全市七個鄰里陸續展開，課程內容規劃一系列輔導農村高齡者如何預防疾病、健康維護、老化衍生之問題及加強老人生活調適等課程，以提升農村長者晚年生活品質。

5日的開幕活動在中市南屯區楓樹里活動中心舉行，中市農業局副局長蔡勇勝表示，很多老農夫有很多好的栽培技術，農業局希望這些技術能夠傳承，也關心老農夫們的晚年生活，希望透過規劃的各種有保健、有藝術休閒等課程，讓這些長輩們能能活得健康、活得快樂。

開幕活動後，第一堂課即安排藥師講授「三高與用藥安全」讓長輩們知道用藥的知識，第二堂安排「純天然防蚊液製作教學」真正的動手調和精油及酒精，製作出只會趕跑蚊子的純天然防蚊液，讓長輩玩得開心，又可帶回親手製作的防蚊液，最後以輕鬆的唱跳結束今天的課程，本系列課程將以每周半天，延續共六天為一系列。

農業局表示，農村人口在醫療水準發達下持續老化，必須讓高齡者增加社會參與度，讓長者生活更加健康、更有活力及更有尊嚴。希望透過本研習課程讓農村高齡者成為重要人力資源，期能讓台中成為高齡友善城市！

(中時 )

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