甲魚首獲屏東水產標章 成穩定輸日保證

2018年07月05日 16:56 中時 林和生

謝育諮（右）以甲魚品項獲得屏東認證優質水產品標章，從屏東縣長潘孟安手上接下認證，成為屏東第一。（林和生攝）

屏東縣推動「產銷履歷與產地證明」雙標章的屏東認證優質水產品邁入第7年，今年首度出現甲魚業者成功取得認證，目前每月穩定外銷輸日1、2噸，開創台灣養殖甲魚的另一種可能。

台灣甲魚養殖普遍，並非特殊魚種，且日本多年前也是主要外銷國家，但因曾被驗出霍亂弧菌，遭日方排除門外，市場順勢被對岸取代，斷層超過10年。

「一路走來並不輕鬆」，剛拿到手熱騰騰的一紙標章，謝育諮說，因為甲魚養成不易，不少養殖戶多會使用抗生素，但對於魚產品質要求嚴格的日方，藥檢必須零檢出，等於部分環境用藥及重金屬都要避免，為符合輸日標準，池邊育成率僅剩3成，「等於養10隻就要賠掉7隻。」

既然無法用藥，那就只能期待成魚健康，所以吃得東西也變高級，以往用來餵料的下雜魚改用其他飼料取代，成本多了3、4倍，出貨前更要自行檢驗，但不跨過去根本沒有機會，4年前接到首筆日本訂單，這機會等待超過10年。

高成本的養殖，使得售價也提高不少，謝育諮說，目前成魚真空包4、500克裝、售價570元，比起一般市面高出一倍，但不少消費者寧願價格高點，就是希望吃得健康，也讓產品通路穩定，「目前外銷日本每月1、2公噸，數量價格都非常平穩」。

屏東縣長潘孟安認為，改變慣型的養殖模式不易，都需要時間慢慢發酵，這些取得優質水產標章的業者都是種子教師，持續影響鄰近養殖戶，一起為屏東水產養殖產業加分。

(中時 )