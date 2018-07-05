防垃圾車氣爆事件再發生 宜縣將推動透明垃圾袋政策

2018年07月05日 17:15 中時 胡健森

日前宜蘭縣蘇澳鎮發生疑似民眾任意丟棄易爆炸物品，導致垃圾車發生氣爆事件並造成3人受傷，有鑑於此，宜蘭縣政府環保正研議推動」使用透明垃圾袋政策」，預計在今年9月1日上路；此外清潔隊及環保局人員會不定時破袋檢查，如果民眾未依勸導確實做好資源回收物分類，將依違反廢棄物清理法開罰，以維護隊員執勤及民眾丟垃圾的安全。

環保局表示，6月29日宜蘭縣蘇澳鎮垃圾車在收取垃圾時，疑似因民眾將易爆裂危險物品直接丟進垃圾車，導致垃圾車後方車斗在壓縮垃圾時發生氣爆意外，造成垃圾車隨車人員以及正在丟垃圾的民眾受傷送醫，另波及附近住家及後方小客車門窗、玻璃與天花板遭震損。

環保局呼籲，如果大家都做好垃圾分類，就不怕有類似意外發生，為了避免有類似危險事件發生，正與各鄉鎮市公所研議「推動使用透明垃圾袋政策」，方便清潔隊員在沿線收運垃圾時可直接目視檢查垃圾包內容物，一旦發現民眾將回收物或危險物品混入垃圾中，便可即時提醒民眾取出；另外，清潔隊及環保局人員也會不定時進行破袋檢查，如果發現民眾未依勸導將資源回收物分類出來，將依違反廢棄物清理法第12條裁罰1200元至6000元。

環保局也提醒說，垃圾車在壓縮垃圾時，會有氣體或液體噴濺出來，因此當垃圾車正在壓縮時，民眾應站在垃圾車兩側並保持至少3公尺的安全距離，避免站在垃圾車正後方，以維護自身安全。

(中時 )