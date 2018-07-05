羅小白英文程度差 惹怒製作人新曲連唱50遍

羅小白近日推出新單曲。（上行娛樂提供）

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羅小白近日多了娃娃機台主身份。（上行娛樂提供）
羅小白近日多了娃娃機台主身份。（上行娛樂提供）

羅小白睽違2年發行新單曲〈貪玩年代〉，MV特地用手繪動畫方式呈現，營造出門遊玩歡樂的輕快感覺，她笑說：「這首歌裡面有很多地名，我印象最深刻的是我一直把『佛羅倫斯』唱成『佛倫羅斯』，唱了超過50遍以上。」羅小白自嘲自己英文太差，才會頻頻唱錯，最後連音樂製作人都受不了，直接在錄音室幫她上發音課，「我到現在都還是覺得很不好意思」。

除了單曲，羅小白近日更和平價時尚品牌跨界合作，推出20款聯名商品；聊到穿搭風格，羅小白說：「我一直在嘗試更成熟的搭配，以前都是穿了就出門，但現在我會去注意小細節，像是要不要戴耳環，或是扎褲子好不好看之類的。自己覺得成熟的感覺還滿不錯的，因為也不想再那麼小孩子氣，想要當個成熟有個性的大人！」

雖然想往成熟女性的路邁進，但羅小白骨子裡貪玩個性改不了，近日又多了一個「娃娃機台主」身分，原來是羅小白和家人日前搬家時，白媽把羅小白和弟弟以前夾的娃娃全部放在她的房間裡，讓她的房間瞬間爆炸，完全沒辦法放其他東西，「有先問過很多孤兒院需不需要娃娃，但大多都被拒絕了，所以我就決定要當台主，讓這些娃娃可以到別的地方去。」

羅小白表示，自己租的娃娃機試營運不到1個月，現在都還是虧本狀態，完全沒有賺錢，許多粉絲看到偶像晉升台主，開玩笑問：「如果娃娃機故障的話，小白會親自來修嗎？」小白笑說：「鑰匙是只有1把，所以故障或是要重新擺放，我都會本人到現場調整，一個禮拜大概4次以上吧。」

(中時 )

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