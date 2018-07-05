圖輯》高顏值054A濱州艦 訪德、波蘭後再抵法

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)
解放軍海軍054A濱州艦繼上月參訪了德國「基爾周」，以及在波蘭格丁尼亞港(Gdynia)參加為期5天的波蘭海軍成立100周年慶祝活動以後，最新行程已經抵達法國布雷斯特港(Brest)，在當地技術停靠3天，補充油料和副食品等物資。
日前，濱州艦抵達了法國海軍布雷斯特港，開始為期3天的技術停靠。濱州艦靠港以後，有大批民眾登艦參觀。同時，濱州艦也藉這段期間進行油料、淡水和副食品的物資補給。並和當地官兵舉行籃球和羽毛球友誼賽。
濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)
濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)
054A舰参加波兰海军百年阅兵 位列编队第2艘— 新青年之声 (@Jackesoneric) June 27, 2018
当地时间24日，第二十九批护航编队滨州舰代表中国海军参加了波兰海军在格但斯克湾格丁尼亚港附近海域举行的成立100周年庆典海上阅兵。 pic.twitter.com/VJagm5WDGf
濱州艦上月抵達波蘭訪問。(圖/央視)
濱州艦是共軍海軍的第23艘054A型飛彈巡防艦，可以單獨或共同打擊敵軍的水面艦艇和潛艇。具有遠程警戒和防空作戰力。它在2015年12月13日下水，2016年12月29日服役於東海艦隊驅逐艦第6支隊。艦名取自山東省濱州市。
(中時電子報)
濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)
濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)
濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)
濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(央視截圖)