圖輯》高顏值054A濱州艦 訪德、波蘭後再抵法

2018年07月05日 17:54 中時電子報 何宜玲

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

解放軍海軍054A濱州艦繼上月參訪了德國「基爾周」，以及在波蘭格丁尼亞港(Gdynia)參加為期5天的波蘭海軍成立100周年慶祝活動以後，最新行程已經抵達法國布雷斯特港(Brest)，在當地技術停靠3天，補充油料和副食品等物資。

日前，濱州艦抵達了法國海軍布雷斯特港，開始為期3天的技術停靠。濱州艦靠港以後，有大批民眾登艦參觀。同時，濱州艦也藉這段期間進行油料、淡水和副食品的物資補給。並和當地官兵舉行籃球和羽毛球友誼賽。

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

濱州艦上月抵達波蘭訪問。(圖/央視)

濱州艦是共軍海軍的第23艘054A型飛彈巡防艦，可以單獨或共同打擊敵軍的水面艦艇和潛艇。具有遠程警戒和防空作戰力。它在2015年12月13日下水，2016年12月29日服役於東海艦隊驅逐艦第6支隊。艦名取自山東省濱州市。

(中時電子報)

濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)

濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)

濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)