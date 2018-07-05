圖輯》高顏值054A濱州艦 訪德、波蘭後再抵法

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

友善列印
中時電子報

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

解放軍海軍054A濱州艦繼上月參訪了德國「基爾周」，以及在波蘭格丁尼亞港(Gdynia)參加為期5天的波蘭海軍成立100周年慶祝活動以後，最新行程已經抵達法國布雷斯特港(Brest)，在當地技術停靠3天，補充油料和副食品等物資。

魚雷擊中沒事！「失誤」卻讓二戰大鳳號航艦1650官兵喪生

影》運輸機鼻祖：二戰德國「巨人」Me323擁有6引擎
影》防恐新兵！印度增加部署500名女突擊隊員

日前，濱州艦抵達了法國海軍布雷斯特港，開始為期3天的技術停靠。濱州艦靠港以後，有大批民眾登艦參觀。同時，濱州艦也藉這段期間進行油料、淡水和副食品的物資補給。並和當地官兵舉行籃球和羽毛球友誼賽。

濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)
濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(圖/Eugene GILLET)

濱州艦上月抵達波蘭訪問。(圖/央視)

濱州艦是共軍海軍的第23艘054A型飛彈巡防艦，可以單獨或共同打擊敵軍的水面艦艇和潛艇。具有遠程警戒和防空作戰力。它在2015年12月13日下水，2016年12月29日服役於東海艦隊驅逐艦第6支隊。艦名取自山東省濱州市。

(中時電子報)

濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)

濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)
濱州艦上月抵達徳國基爾軍港參加活動。(圖/微博)
濱州艦日前抵達法國海軍布雷斯特港。(央視截圖)
參觀不用到軍港 海軍推Q版艦艇電…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。