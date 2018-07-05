成功工商邱芳榆　牛頓喻愛情獲全國冠軍

邱芳榆將社會時事、藝人戀情、詩詞甚至牛頓第三運動定律等融入性教育，教學活潑又有效果。（葉臻攝）

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成功工商老師邱芳榆，今年在國教署主辦的全國高級中等以下學校性教育（含愛滋病防治）教學模組競賽中抱回全國第1名佳績，她笑說自己擅長跨領域教學，將社會時事、藝人戀情、詩詞甚至牛頓第三運動定律等融入性教育，教學活潑又有效果。

在成功工商任教13年的邱芳榆，連續3年參加全國創意教案比賽，以性教育、愛滋防治、反毒等主題獲獎無數，她加入身為自然科老師的觀點，將愛情比喻成牛頓第三運動定律，「在愛情中你給對方的力量越大，獲得的反作用力就越大」，藉此強調愛情中要給彼此空間。

邱芳榆也引用席慕蓉詩集中的《無怨的青春》，強調「若不得不分離，也要好好地說聲再見」，或是熱門電視劇後宮甄嬛傳中的劇情，或是社會上的情殺糾紛做議題，並讓學生分成小組進行角色扮演，藉由換位思考，模擬站在愛情的十字路口，自己會如何選擇，也藉由兩性教育，讓正值青春年華的學生面對感情問題時，能夠更成熟的面對。

邱芳榆也強調，為讓成功工商力推的3好運動（存好心、說好話、做好事）深植學生內心，她以象徵母親花的魯冰花為例，在花謝之後還會被犁進土裡當作肥料，化作春泥更護花，也是一種品德的延伸，學校也會在母親節舉辦愛的洗腳活動等，讓學生身體力行。

(中時 )

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