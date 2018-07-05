揭老公王陽明邋遢面！蔡詩芸坦言「網路真假難判定」

2018年07月05日 17:24 中時 尤嬿妮

蔡詩芸日前接受雜誌專訪。（《MiLK潮流誌》 提供）

蔡詩芸日前接受雜誌專訪。（《MiLK潮流誌》 提供）

蔡詩芸日前接受雜誌專訪。（《MiLK潮流誌》 提供）

蔡詩芸除了擁有完美身材羨煞眾人，與老公王陽明的幸福生活模式，也是許多年輕人們崇拜嚮往的目標，不過她自己覺得比她更值得羨慕的人還有很多，大家不需要因為任何人社群框框裡的幾張照片就覺得某個人好幸福，甚至是負面一點的拿來對照自己的生活，必竟在社群裡，大家習慣會秀出好的一面、分享自己喜歡、開心的事物，但網路上究竟是真是假，真實生活中又怎麼能是幾張照片就能判定的，她表示自己和王陽明也像一般夫妻偶爾有小磨擦，私下也是會有邋遢的那面，只是不一定會放在IG上。

身為公眾人物，偶爾也會引來嫉妒甚至是伴隨惡意的批評和攻擊，但蔡詩芸依然沒有被這些東西左右，她覺得自己平常的生活忙碌且充實，每天都一直在往前衝衝衝，根本沒時間停下來去管那些惡言惡語，她說『不喜歡我的音樂可以不聽、不喜歡我的風格可以不看，但你緊盯著一個討厭的對象不放，那其實是浪費你的時間。生活中就是有人會對某個人看不順眼，那都是會發生的，把時間心力花費在看不順眼自己的人身上，對我來說太無聊。』

蔡詩芸從小就愛聽比較黑暗風格的音樂，因此選擇往非主流的音樂市場這條路前進，而大家對於她的英文歌曲反應非常熱烈，無論是音樂或是編曲，但也因英文歌的關係，難免有些侷限，比較難實現大眾化，她表示接下來自己會努力調整，全力衝刺中文創作，讓大眾在下一張EP可以更直接聽到她內心想法。

(中時 )