倒垃圾竟瞬間爆炸！這5類物品千萬別丟垃圾車

2018年07月05日 17:39 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

宜蘭一輛垃圾車幾天前在收運垃圾過程中突然爆炸，一時間垃圾噴飛四散，強大爆炸威力把垃圾車的後車斗炸開，還波及一旁民宅，門窗玻璃全被炸毀，自來水也不斷外洩，導致清潔隊員及倒垃圾民眾共3人受傷。警消研判很可能是垃圾中摻雜了氣體瓶罐物品，才會釀成這起意外。

高壓噴灌裡面可能含易燃氣體，不可直接丟入垃圾車，恐引起爆炸。(圖片來源：shutterstock)

高壓瓶罐回收前 先將內容物排出

台北市環保局專門委員崔浩志表示，有些垃圾並不能隨意裝進垃圾袋，打包一起丟入垃圾車，因為車斗內的密閉空間，加上現在天氣炎熱、氣溫高，再經過機器擠壓，很可能就會產生火花，一不小心便引爆。建議以下幾類垃圾要落實分類及回收工作，不僅做環保，同時也確保自身和他人的安全：

1. 高壓瓶罐：像是髮膠、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆、塑膠打火機等，由於裏頭可能含有易燃氣體或有機溶劑，例如乙醇、丙烷及丁烷，遇到高溫及壓縮很容易引爆，建議回收。

如果沒有使用完，回收前應至空曠處、並朝逆風方向將內容物排出；而且不可敲打、壓扁、打洞或用火燒烤等，應直接用噴口排出，否則很可能產生火花而爆炸。交給回收人員前，也要記得再搖一搖，並壓一壓噴嘴按鈕，確認沒有任何藥劑或空氣噴出。

2. 粉狀物：像是奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，即使過期也可以混水後當作廚餘回收，因為這些粉狀物達到一定濃度，再遇上高溫，也可能引起塵爆或快速燃燒，慘烈的八仙塵爆就是彩色玉米粉遇上火源就爆炸燃燒所致。

3. 金紙或香灰餘燼：假使有燒金紙或焚香，一定要等到餘燼全滅並混水後再集中後丟棄，否則未燃燒完全，又在垃圾車內悶燒，很可能造成車輛損傷。

金紙或香灰若燃燒後還有餘燼，應等到全部熄滅後並混水再丟棄，避免持續悶燒。(圖片來源：shutterstock)

4. 鋰電池：至於鋰電池丟進垃圾車到底會不會有爆炸疑慮？崔浩志表示，鋰電池比較不容易在垃圾車內爆炸，通常是過度充電、太高溫而引爆，也可能是電池有瑕疵，預防方式還是避免長時間充電，並避開易燃物。她鼓勵回收，但請不要直接丟到垃圾車，以降低對環境的傷害。

5. 滅火器、瓦斯桶：雖然民眾比較不會將滅火器或瓦斯桶直接扔進垃圾車丟棄，但崔浩志提醒，裏頭的乾粉或易燃氣體也有高度危險性，還是要確實做好回收。

(中時電子報)