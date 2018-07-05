《中時晚間快報》鳳梨農北上抗議 林聰賢嗆：是價格太高？

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綜合報導

◎鳳梨農北上抗議 林聰賢嗆：是價格太高？

香蕉、鳳梨產銷失衡連環爆，蔡英文總統也關切下一個水果是什麼？農委會主委林聰賢說，火龍果本周進入盛產期，農委會超前部署，決定提高地板價2碼啟動監控輔導機制。不過，對於昨日鳳梨農到政院抗議，林聰賢反嗆，他不理解抗議什麼，南部價格都3、40塊了，是抗議太高價了嗎？

◎瑪莉亞將轉中颱 最快下周二影響台灣

中央氣象局表示，受到西南風的影響，南部今天持續有大雨或豪雨特報，但接下來幾天雨勢會逐漸緩和。目前在中南太平洋的輕颱瑪莉亞距離台灣還有2千公里以上，行進方向是西北或西北西，最快下周二才會影響台灣。而且瑪莉亞前進速度不快，威力將逐漸增強，最快今明兩天就可能變成中度颱風。

◎安倍若連任首相 擬於10月訪大陸

日本首相安倍晉三考慮10月訪問大陸，並與大陸國家主席習近平舉行高峰會談。但前提是，安倍必須在9月的自民黨總裁(黨魁)選舉中獲勝，並第3度連任首相。

◎AMOi-AMOi爽玩遊樂園 粉絲追進廁所求合照

大馬搞怪女團AMOi-AMOi來台為首張同名EP宣傳Longstay，4人在台北每日卻被通告佔據，一直想放假，經紀人前一晚騙她們通告是「華西街吃蛇肉」，四人擔心到失眠，隔天才知道是去兒童樂園，讓4人圓夢玩耍。除了玩，也要進行人氣考驗，花了2小時順利達標和50位粉絲合照，還臨時在餐廳辦起簽名會，有趣的是，還有粉絲追進女廁要求合照。

(中時電子報)

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