潤康工業捐救護車 聚興里長紀念亡母捐消防警備車

潤康工業董事長朱清福（中）捐贈救護車，由台中市消防局副局長曾進財代表受贈。（王文吉攝）

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福斯T6救護車含急救設備，造價275萬元。（王文吉攝）
福斯T6救護車配備新穎急救器材，將加入大雅消防分隊，提升救護能量。（王文吉攝）
消防人員介紹救護車內的急救器材。（王文吉攝）
潭子區聚興里長李添貴（右）以亡母名義，捐贈消防警備車給頭家分隊。（王文吉攝）

台中市消防局救護勤務繁重，救護車耗損率大為增加，潤康工業董事長朱清福有感於緊急救護救援案件與日俱增，特別捐贈救護車給大雅分隊，潭子區聚興里長李添貴為感念已故母親李周秀瑕，也捐贈消防警備車給頭家厝分隊，期望藉此提升在地救護能量。

相機快門大廠潤康工業5日捐贈福斯T6救護車給大雅分隊，含急救設備，造價275萬元，由消防局副局長曾進財代表受贈，並回贈感謝狀。曾進財表示，台中市1年有12.7萬件救護案，平均4分鐘出勤1趟，導致救護車使用頻繁，依規定使用年限6年，約4年左右就損耗嚴重。

朱清福表示，他出身貧困農家，念高中時，一位親戚因突發疾病來不及就醫，在他面前猝逝，他發願事業有成，一定要幫傷患爭取更多黃金救援時間，因此捐贈救護車給消防隊，實現多年前許下的心願，希望提升救護能量。

潭子區聚興里長李添貴母親李周秀瑕上月19日逝世，享壽90歲，李添貴感念亡母生前熱心公益，撙節喪葬費用，捐贈消防警備車給消防局，取名「李周秀瑕紀念號」，以紀念母親。

(中時 )

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