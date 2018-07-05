2018台中藝術博覽會 20日在台中日月千禧登場

2018年07月05日 17:38 中時 馮惠宜

邁入第六屆的台中藝術博覽會將於20日至22日再度於台中日月千禧酒店登場，挾去年新藏家增加60％的成果，今年參與的畫廊、藝術家再度超越歷年，總計有61間來自台灣和亞洲地區的優質畫廊參與展出300多位藝術家的作品。

台中藝術博覽會此次共有國內外61間來自台灣和亞洲地區的優質畫廊以及300多位藝術家參與，作品內容橫跨雕塑、平面、裝置、繪畫、錄像以及攝影，更創下首度參展畫廊的最新紀錄，總計有11間畫廊為首度參展，包括9間來自北中南的國內畫廊以及2間海外畫廊。

今年展會將以「城市尋履-雕塑風景」為題，結合週末免費藝術講座與雕塑美學散步道的藝術尋履活動，為大台中地區及周邊城市的藝文愛好者帶來精彩的藝術體驗，擴大藝術收藏對象、活絡藝術市場，開創中台灣獨一無二的國際藝文盛事。

值得一提的是2018台中藝術博覽會今年再度獲得台中市政府文化局、國立台灣美術館及大墩文化中心的共同支持，聯合舉辦免費主題講座並規劃「藝術新聲特展區」，社團法人中華民國畫廊協會特別於展會中提供創作新秀初試啼聲的優質平台，呈獻自台中市政府文化局主辦之「2018藝術新聲－11校13系畢業生推薦展」脫穎而出的21位全國傑出青年藝術家，創新豐富且多型態的藝術創作。

(中時 )