捷警隊人事主任竄改員警考績 緩起訴罰40萬

2018年07月05日 17:57 中時 李文正

北市警捷運警察隊呂姓人事主任，僅因文姓員警是新進人員，竟擅自將2016年考績由甲等改為乙等，導致文損失半個月以上的考績獎金，經內部人員發現異狀告訴當事人，文憤而申訴，並控告呂偽造文書等罪，士林地檢署偵結，處分緩起訴2年，並向員警支付台幣30萬、國庫支付10萬。

文姓員警自2016年10月24日調至捷運警察隊，同年12月21日召開考績會時，任職不到2個月，會中並未討論到是否能拿甲等或乙等，一般皆以80分評分，而考績評議清冊上寫明80分，送至隊長審查時，隊長向呂說：「新進人員不適宜打甲等，應保障資深人員，激勵士氣」，並退回考績表。

呂返回辦公室後，直接在考績表上「綜合評分」欄位，用立可白修正液，將80分改為79分。隔年4月，文收到考績結果，想到明明是甲等，卻無故被改成乙等，認為自身權益收到影響，先向保訓會申訴，呂竟避免考績正本被發現遭竄改試圖銷毀，內部承辦人員察覺有異，向督察組檢舉，整起案件應而爆發。

檢方表示，捷運隊長指示新進員工不應給甲等，呂應該重新召開考績會，不是自己拿立可白塗改，呂犯後坦承犯行，檢察官則予以緩起訴處分，為期2年，並且當庭向文道歉支付30萬，彌補考績獎金的損失，另外再向國庫支付10萬。

(中時 )