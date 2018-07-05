魚池全鄉被列為邵族領域 鄉親連署向中央提訴願

2018年07月05日 17:55 中時 沈揮勝

鄉長陳錦倫表達嚴正立場。（沈揮勝攝）

魚池鄉民代表會主席張德林（左二，發言者）對於魚池鄉邵族與漢人長期相安無事，當政者以畫設領域來製造對立的舉動十分不解。（沈揮勝攝）

南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成(右)家族世居拉魯島，他認為鄉民對邵族一再讓步、已忍無可忍。（沈揮勝攝）

部分選舉候選人也到場關心。（沈揮勝攝）

行政院原住民族委員會6月公告「邵族原住民族土地或部落範圍」，將魚池鄉3分之2土地畫為邵族傳統領域；該鄉邵族人口不及全鄉人口2%，此公告引發鄉民憤怒恐慌；魚池鄉公所與鄉民代表會5日舉辦記者會，遞連署書提訴願，嚴正要求中央撤銷該畫設案。

依據官網資料，魚池鄉全鄉土地面積為1萬2137公頃、人口1萬6900人；邵族則為43戶、300人。原民會6月11日公告，該鄉除了私有土地，鄉內其餘8095.47公頃土地全部被畫入邵族傳統領域。

《諮商取得原住民同意參與辦法》白紙黑字載明，原住民傳統領域內任何開發施作行為，大至鐵路、港口興建，小至排水溝或墓園修建，都需經部落同意。

此公告一出，全鄉嘩然；鄉代會6月22日召開臨時會，邀鄉公所與鄉民疾聲抗議，並發動連署，要求原民會撤銷畫設；會中，鄉親群情激憤，怒斥「豈有1萬6000多人受制於300人、看300人的臉色過活的道理？」

連署活動至5日已逾4000份；南投縣政府、魚池鄉公所都提出建請原民會撤銷畫設公告訴願書，分別於4日寄出，府、所都強調原民會在公告前，未先到地方開說明會、未與鄉民先溝通，98%以上鄉民受制於不到2%的邵族人，不符程序與公平原則。

「抗議全鄉畫入邵族傳統領域連署書遞交陳情」記者會中，鄉長陳錦倫表達嚴正聲明與抗議，盼中央修正調整範圍，讓事件圓滿落幕。

鄉代會主席張德林則稱，曾找邵族溝通，雖邵族人解釋畫入傳統領域只是形式宣示，對地方小建設、小修繕不會為難。「既然只是形式，那何必要有畫設『舉動』來衍生對立？邵族與漢人百年相安無事，當政者又為何要作這樣的『舉動』？」

祖先世居日月潭光華島的南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成說，拉魯島以前稱光華島、更久前叫「珠仔山」，自己的阿公、父親與哥哥都在那兒出生。日月潭建壩提高水位，家族被迫遷大林村；日管處成立後，邵族說那個島是他們祖靈所在，「我們沒意見」。

賴見成說，陳水扁當選總統，讓邵族回復原住民身分。邵族說土亭仔燈塔那條山崙100多公頃是他們的，我們也沒意見；但現在不只是要潭邊呢！300人要了全鄉的8000多公頃！下一步更要主張仁愛鄉和水里鄉是他們的，一再得寸進尺，咱還能沒意見嗎？

魚池鄉民代表會日前已作出決議，建請原民會撤銷公告，如未獲善意回應，將再連署推動廢除魚池鄉之平地原住民鄉定位。

(中時 )