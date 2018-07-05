科博館「古代人說故事」見證古文化生活

2018年07月05日 17:46 中時 陳淑芬

科博館「古代人說故事」展，首度公開展示南屯山仔腳遺址發掘的「鐵刀」。（陳淑芬攝）

科博館推出「古代人說故事」展，展示考古發掘成果。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館推出「古代人說故事」考古發掘成果展，展出目前最新考古文物，包括台灣各地考古文化簡介及探討史前人生活，有距今4千多年前的安和遺址出土的「母與子」遺骨，婦人托嬰低視的遺骨依然感動現今人心，還有首度公開的有南屯山仔腳遺址發掘的鐵刀及安和遺址中戴鯊魚牙玉飾的青年，讓民眾見證古代人類及生活文化。

科博館更新常設展，推出「古代人說故事」展出考古研究成果，考古主題以動畫影像剪輯及多媒體互動的活潑呈現，還設計規劃「考古文物修復室」及挖掘現場展示區，讓大小朋友見識挖掘、修復古蹟場景，提升對考古文化的興趣及趣味性，5日開幕記者會就吸引多人駐足參觀。

科博館館長孫維新表示，他在1992年參觀大陸河南仰韶文化遺址，看到挖掘出土的數千年前陶器震撼又感動，雖當時現場環境及維護條件不甚理想，但證明人類數千年的歷史真實的存在，希望「古代人說故事」能讓民眾驗證歷史課本裡寫的故事，看到台灣古代文化發展歷程。

「就是希望孩子們喜歡」策展人科博館人類學組主任屈慧麗表示，這些出土文物應該是活的，而不是放在收藏室裡，希望能讓孩子們進一步的體驗與認識。她並感謝捐贈古生物化石的「石頭老爹」李天德等人協助支持。

科博館表示，安和遺址M46戴鯊魚牙玉飾的青年，配戴玉飾應為陪葬項鍊，台灣南及東部距今約4、5千年遺址也發現鯊魚牙齒，對先民應有象徵意義；南屯山仔腳遺址（距今800-600年）出土的鐵刀，直背弧刃完整，刃邊自刀尖弧轉外拱，尾部細長帶倒鉤，原應深入木柄內。

(中時 )