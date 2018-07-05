祝融毀家園 燒傷父咬牙復健

2018年07月05日 17:59 中時 柯宗緯

「那時我跟死神對話，放過老婆和兒子，一切痛苦我來承擔」56歲高雄市民「慶和」去年住家遭逢祝融，全身多處燒燙傷，出院後吃喝拉撒全得仰賴老婆，但他不放棄人生拚命復健，縱使皮膚如撕裂般劇痛，但他為了心愛家人，「痛就忍，忍過才會更進步！」

慶和回憶當時火災仍歷歷在目，時值凌晨1點多，他聽見住家樓下傳出震耳欲聾爆炸聲，緊忙下樓保護妻兒逃生，但他矗立火場短短幾分鐘，雙手皮膚就遭高溫融化，他看著自己皮膚漸漸融化，心想搞不好會死在那裡。

最後，他順利被救離火場，上了救護車眼見自己雙手血肉模糊，心中只慶幸「只要老婆、兒子沒事就好」，事後歷經多次清創與植皮手術，簡直痛不如死，1個多月後出院，自己仿若新生兒，生活無法自理，全得依靠老婆協助吃喝拉撒大小事。

為早日回歸生活正軌，他拚了老命復健，無論晴雨都到陽光基金會南區中心報到。他逼著自己面對人群，甚至向小朋友自嘲戴著壓力衣頭套的自己是鹹蛋超人；他激勵傷友痛就痛，忍一下才會更進步，也期盼半年後能重返職場，給家人安穩的家與生活。

陽光基金會副執行長葉育秀表示，107年燒傷生心理重建服務計畫盼募集2000萬元服務經費，提供1年約835位燒傷朋友生理復健訓練、輔具製作、心理重建等服務及生活、輔具及交通等經濟補助，助傷友康復重返社會，歡迎民眾踴躍捐款。

(中時 )