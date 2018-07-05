斥資5.8億 台北天文館展示場更新啟用

2018年07月05日 17:59 中時 張潼

天文迷看過來！台北市天文館經過3年整修，5日新的展示場終於正式啟用，新增最新的展示科技、天文知識，年度特展「星際迷航」也同步亮相。市長柯文哲出席啟用典禮時笑說，展示場斥資5.8億整修，他先來參觀看看，看5.8億花得怎麼樣。

柯文哲致詞時表示，天文館開幕已經21年，期間科學、展演技術都在進步，所以這3年天文館一邊營業一邊整修，可謂穿著西裝改西裝，最後終於順利將成果展現給大家。雖然總經費5.8億很貴，但是新增很多天文學20年來增加的知識，以及現代的影音技術。

天文館展示組副研究員林琦豐進一步說明，除宇宙劇場、立體劇場是舊有設施之外，這次整修工程將全部的展示場都改造過。例如明年正值人類登陸月球50周年，館內新增一台「月面車」，遊客坐上這輛車，幾乎能一比一模擬當年登月的視野；另外，最近很夯去北歐看極光，天文館內也有一部「極光產生器」，在台北也可以欣賞擬真的極光美景。

林琦豐還說，天文主題雖然說來說去就是那些內容，但透過新的展示手法，可以帶給參觀民眾更有趣、新奇的體驗。例如2樓太陽系結構區，就用8顆內投影球，打造非常擬真的行星投影，大小朋友還可以體驗8顆行星不同的引力，測量因引力而改變的體重。

不僅如此，年度特展「星際迷航」也隨新的展示場一併啟用。在200坪特展空間內，有30公尺高的LED互動牆，讓參觀民眾認識天體之間的互動，也了解科學家如何尋找太陽系外的行星、人類未來移居外太空的可能性等。

(中時 )