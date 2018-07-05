斥資5.8億 台北天文館展示場更新啟用

友善列印
中時

天文迷看過來！台北市天文館經過3年整修，5日新的展示場終於正式啟用，新增最新的展示科技、天文知識，年度特展「星際迷航」也同步亮相。市長柯文哲出席啟用典禮時笑說，展示場斥資5.8億整修，他先來參觀看看，看5.8億花得怎麼樣。

柯文哲致詞時表示，天文館開幕已經21年，期間科學、展演技術都在進步，所以這3年天文館一邊營業一邊整修，可謂穿著西裝改西裝，最後終於順利將成果展現給大家。雖然總經費5.8億很貴，但是新增很多天文學20年來增加的知識，以及現代的影音技術。

天文館展示組副研究員林琦豐進一步說明，除宇宙劇場、立體劇場是舊有設施之外，這次整修工程將全部的展示場都改造過。例如明年正值人類登陸月球50周年，館內新增一台「月面車」，遊客坐上這輛車，幾乎能一比一模擬當年登月的視野；另外，最近很夯去北歐看極光，天文館內也有一部「極光產生器」，在台北也可以欣賞擬真的極光美景。

林琦豐還說，天文主題雖然說來說去就是那些內容，但透過新的展示手法，可以帶給參觀民眾更有趣、新奇的體驗。例如2樓太陽系結構區，就用8顆內投影球，打造非常擬真的行星投影，大小朋友還可以體驗8顆行星不同的引力，測量因引力而改變的體重。

不僅如此，年度特展「星際迷航」也隨新的展示場一併啟用。在200坪特展空間內，有30公尺高的LED互動牆，讓參觀民眾認識天體之間的互動，也了解科學家如何尋找太陽系外的行星、人類未來移居外太空的可能性等。

(中時 )

祝融毀家園 燒傷父咬牙復健 「漢來蔬食」插旗台中中友百貨展…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。