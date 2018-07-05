「漢來蔬食」插旗台中中友百貨展新店

2018年07月05日 18:31 工商 曾麗芳

漢來蔬食食材選用上堅持就近取材，照顧在地小農。（圖／曾麗芳）

漢來蔬食中友店開幕初期消費滿500元贈一點，集滿10點於下次消費可現折500元。（圖／曾麗芳）

隨著環保與健康意識抬頭，台灣素食人口已突破250萬人、佔總人口數的10％，更名列全球排名第2，帶動台灣蔬食產業蓬勃發展。其中，漢來美食集團旗下的「漢來蔬食」，以一年一店的速度加速展店，看好台中餐飲市場，7月正式插旗中友百貨C棟2樓，成為全台第7家分店。

中友店也是「漢來蔬食」繼去年9月進駐廣三SOGO百貨16樓展店後，在台中地區的第2家分店。廣三SOGO店營運以來，平均單月營收達330萬元以上，締造亮眼業績。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來蔬食中友店擁有百坪用餐環境，提供90席座位及10人、12人座包廂各一間，設計風格呈現溫馨典雅高規質感，食材選用上堅持就近取材，照顧在地小農，並積極與台中玉美有機農場、南投九九峰有機農場合作，挑選優質安心的生鮮蔬菜，同時也沿用桃園傳貴有機豆腐、苗栗百壽農場的有機芽菜及台東愛吃飯有機稻米。

而漢來蔬食品牌長羅嶸對全台第7家分店寄予厚望，端出新菜寵客，除將人氣菜色如「酸奶藜麥拌時果」、「有機玉米茄汁波特菇」及「青檸椒麻脆菇」升級進階改良外，也推出獨家季節新菜，包括「蟲草花蒸娃娃菜」、「松子鮮蔬生菜包」及三款果汁飲品；此外，優惠活動也是歷年折扣最優惠的一次。

純天然、少加工，是漢來蔬食堅持的料理準則。主廚將「三色蔾麥蔬果沙拉」內偏酸的優格醬，改以單一發酵的酸奶呈現，進階改良版「酸奶藜麥拌時果」不僅降低酸稠程度，更提升沙拉清爽風味，盛夏之際，來點清爽開胃前菜，溽暑順間消散。

「有機玉米茄汁波特菇」乃是主廚將本就廣受饕客青睞的「茄汁白豆波特菇」，加入有機玉米與卡滋卡滋口感類似傳統米香的脆香鍋巴後，饒富層次，搭配以牛番茄和聖女番茄調製熬煮成的紅醬，與波特菇獨特香氣，風味更上層樓。

「青檸椒麻脆菇」選用肥美杏鮑菇先醃漬裹粉炸酥後切片，淋上特製椒麻汁，再灑上些許花生碎、自製花椒粉、香菜與七味粉即出品。杏鮑菇外皮酥脆，保留原汁甜味，添加了檸檬片的脆菇，多了份清香且解膩，椒麻口感讓這道餐點愈加出色。

炎熱天氣，主廚特結合蟲草花與娃娃菜創作「蟲草花蒸娃娃菜」，蟲草花性質平和，不寒不燥，娃娃菜本身質地鮮嫩、清甜可口。

融合了榨菜絲、酸高麗菜、黑木耳及馬鈴薯絲等各種蔬菜的「松子鮮蔬生菜包」，主廚以蝦鬆的概念，創作專屬蔬食的生菜包，口感風味不輸葷食。

台中中友店是目前全台7家漢來蔬食分店、唯一有提供果汁類飲品的分店，歡慶開幕獨家推出「水果茶」、「漸層鮮果汁」及「鳳荔鮮果汁」三款季節飲品，強調均使用當季鮮果，不添加任何化學添加物。

漢來蔬食中友店開幕初期消費滿500元贈一點，集滿10點於下次消費可現折500元；集點活動另推出加倍贈優惠，7月5日至7月11日點數兩倍送，活動持續至年底。

(工商 )