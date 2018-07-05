雲林》張榮味判8年 國民黨要選票教訓民進黨 洪耀福：是教訓拖太久嗎

2018年07月05日 18:06 中時 曾薏蘋

前雲林縣長張榮味因任內辦理林內鄉焚化廠工程收賄，昨天判刑8年、褫奪公權4年確定；國民黨喊出要用選票教訓民進黨；民進黨秘書長洪耀福今諷刺，「是教訓民進黨（案子）拖太久嗎？」

由於洪耀福和張榮味有一張兄弟臉，反而不像也活躍政壇的弟弟洪耀南，洪耀福多年前在雲林參加黨籍立委劉建國造勢活動時，被雲林鄉親誤認為是「張榮味」，被叫「阿密啊（阿味）」；洪耀福談今起張榮味被判刑確定，自嘲說，「我也不能出國了。」

至於張榮味入獄是否會影響雲林選情，洪耀福認為，這是新的變數，沒有預期這個變數，張家如何因應這個變局，也是變數；例如是否有同情票？這要問雲林人比較理解，所以會對雲林選舉造成什麼影響，還在審慎觀察中。

張榮味在敏感時機，拖了10幾年的案子遭判刑確定，張榮味受訪時表示民進黨以卑劣的政治迫害手法，讓人難以接受，國民黨雲林縣議員則有人喊出要用選票教訓民進黨。

洪耀福今表示，「為什麼要教訓民進黨？這邏輯我搞不懂。」他說，這案子已經10幾年，纏訟這麼久，經歷過那麼多法官審理，和民進黨有什麼關係？「是教訓民進黨案子拖太久嗎？」

對於張榮味說這是政治迫害，洪耀福說這邏輯連不起來，張榮味高估民進黨可以操縱司法，「太看得起民進黨，受之有愧。」洪耀福表示，這是陳年老案10幾年訴訟，不是政治事件，是單純法律貪污事件跟政治無關，每個法官見解不同，說是民進黨政治迫害這邏輯很奇特，這不是政治事件是單純法律貪污事件，和政治沒關係。

(中時 )